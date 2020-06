Delitzsch

Kann die Reise, die gebucht ist, überhaupt stattfinden? Lässt sie sich stornieren? Wohin könnte man jetzt überhaupt reisen? All das sind Fragen, mit denen sich Reisebüros in Delitzsch und Umgebung in Zeiten gelockerter Corona-Auflagen befassen. So auch Cathleen Hildebrand, Inhaberin vom Delitzscher Reisebüro Grenzenlos Reisen. „Wir haben aber auch buchungswillige Kunden. Doch die Airlines haben ihr Programm noch nicht wieder aufgenommen. Manches ist auch schwer erklärbar: Flusskreuzfahrten dürfen wieder stattfinden, die anderen nicht.“

Nachfrage gering, Verunsicherung allseits

Geringe Nachfrage und allseitige Verunsicherung. So fasst Ralf Sackewitz vom Reisebüro Broda die Situation zusammen. Wer jetzt schnell in den Urlaub will, findet kein üppiges Angebot. Mit dem Auto per eigener Anreise ins Hotel nach Tschechien. Das ist ein Reisetipp, den er so spontan in petto hat. Flugreisen nach Bulgarien sind im Juli ab Leipzig wieder möglich. Andererseits gibt es Kunden, die eine Reise gebucht haben und fragen, ob sie diese auch antreten können oder wie sie sich verhalten sollen. Oft gilt es, abzuwarten. Kostenloses Stornieren ist erst möglich, wenn der Reiseveranstalter absagt. „Verreisen wollen schon viele, schließlich ist der Urlaub doch geplant“, stellt Ralf Sackewitz fest. „Und es ist unheimlich viel Dynamik drin.“ Heißt: Änderungen gibt es von Tag zu Tag.

Begeisterte Ostsee-Urlauber

Dieser Tage sei das Buchungsaufkommen verhalten, so Sabine Jörke, Inhaberin vom Bad Dübener Reisebüro 2PS. „Wir hatten aber auch die ersten Urlauber, die von der Ost- und Nordsee zurückkommen und begeistert sind: So leere Strände hatten sie noch nie.“ Sie sieht durchaus Licht am Ende des Tunnels.

Silvesterreisen sind gefragt

„Wir bieten zurzeit fast wieder alles an“, sagt Paul-Tilo Geißler vom gleichnamigen Eilenburger Reisebüro und Busunternehmen. „Gerade ist ein Bus von einer Tagesfahrt aus dem Spreewald wiedergekommen.“ In diesen Zeiten wird auch bei 40-prozentiger Auslastung gestartet, nur damit die Fahrer, die in Kurzarbeit sind, etwas zu tun bekommen. „Bereits gut gebucht werden Fahrten zu Weihnachten und Silvester, die wir selbst veranstalten“, so Geißler. Es würden zudem neue Reiseangebote kreiert oder Angebote auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Bei Flug- und Schiffsreisen sei die Nachfrage gleich Null. Aber fürs Fliegen seien auch erst in den nächsten Tagen neue Lockerungen vorgesehen.

Rückhol-Garantie

Zwei Dinge sprechen alle Reisebüros an: Sie leisteten in den vergangenen Monaten viel Arbeit für Service, hatten aber keine Einnahmen. Und: Die Rückhol-Aktionen zu Beginn der Pandemie seien für Pauschaltouristen über die Veranstalter gelaufen. Es gelte nach wie vor: Jeder, der im Reisebüro eine Reise mit Flug bucht, hat die Garantie, dass er im Fall des Katastrophen-Falles zurückkommt.

Von Heike Liesaus