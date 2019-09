Delitzscher Reporterin besteht Feuerwehrtest beim Arzt

Delitzsch

Da sitze ich nun in Schlübber und BH auf einem Ergometer und strample mir einen ab. Es sind 35 Grad im Schatten, es ist schwül. Ich bin verkabelt, die Belastung steigt, ich muss immer mehr Watt auf dem Rad treten. Mein Gesicht ist rot und ich schwitze, vielleicht rieche ich schon ein bisschen. Neben mir sitzt eine schweißfreie, hübsch zurecht gemachte Krankenschwester und misst immer wieder meinen Puls, vor mir läuft ein ebenso schweißfreier Arzt gut gelaunt und gut aussehend im Zimmer auf und ab und lässt sich die Werte durchgeben. Auf diesen nicht sonderlich würdevollen Moment habe ich hingearbeitet. Heute will ich beweisen, dass ich tauglich bin, Atemschutz zu tragen.

Zweiter Anlauf

Als ich vor fast anderthalb Jahren das erste Mal zur Tauglichkeitsuntersuchung antrat, bin ich nicht einmal bis zu diesem Belastungstest gekommen. Die Ärztin damals fand mich mit meinen hervorstehenden Hüftknochen, dem schmalen Kreuz und zu wenig Muckis schlicht zu schmächtig. Also habe ich an mir gearbeitet, ich habe noch mehr als sonst gemampft – ich bin einer dieser verachtenswerten Menschen mit Turbostoffwechsel – , ich habe Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht gemacht, ich habe meine Kondition trainiert. Punktgenau zum Termin des Tests präsentiert sich mein 35 Jahre alter Körper in Bestform. Ich bin immer noch sehr schlank mit meinen nun stolzen 60,1 Kilogramm (ich lege Wert auf die Nachkommastelle!) auf 175 Zentimetern Körpergröße, aber tatsächlich ist es mir gelungen neben 3 Kilo mehr auf der Waage auch eine kräftigere Statur aufzubauen. Der Arzt ist angetan.

Belastungstest für den Körper

Nach diversen Tests zu Sehen, Hören und Lungenkapazität und einigem mehr darf ich aufs Rad steigen. Es gilt, minutenlang in vorgegebener Trittfrequenz bei sich immer weiter steigernden Belastungen zu treten. Gemäß meines Geschlechts, der Alters- und Gewichtsklasse sind es in der Spitze 150 Watt. In der ganzen Zeit wird permanent gecheckt, ob mein Herz ordentlich arbeitet und nach der Belastung flugs in seine Komfortzone zurückkehrt. Ausgerechnet in der Phase der Höchstbelastung verwickelt mich der Arzt in ein Gespräch, dessen Fragen ich unmöglich nur mit Mimik beantworten könnte. Ich muss richtig mit ihm reden, während er versucht, meinen Körper ans Limit zu bringen. Wir reden über Proteine in Lebensmitteln, meine private Baustelle, meinen Job. Mein Körper funktioniert bestens. Ich bekomme die Tauglichkeit.

Lehrgang nötig

Das heißt nun aber nicht, dass ich sofort los- und anlegen kann. Demnächst steht für mich der Atemschutzlehrgang an. Wieder muss ich fürs Ehrenamt in meiner Freizeit auf die Schulbank, zu Theorie kommt viel Praxis und natürlich eine Prüfung. Probeweise trage ich wenige Tage nach dem Check während eines Ausbildungstages unserer Feuerwehr zumindest die Flasche und die Maske der Atemschutzausrüstung. Das sind etwa 20 Kilo mehr, dazu noch die volle Uniform. Damit gilt es – bei 34 Grad im Schatten – durch einen dunklen Raum mit Hindernissen zu robben und zu krabbeln. Es fühlt sich an, als würde ich einen sehr schweren und sehr unhandlichen Rucksack tragen und durch einen Strohhalm atmen – es ist nichts, was ich vier Stunden am Stück machen möchte, aber es geht besser als erhofft.

Von Christine Jacob