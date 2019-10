Delitzsch/Bitterfeld

So nah wie jetzt war ich einem C-Körbchen noch nie – wegen meiner stolz geschwellten Brust. Ich habe nämlich jetzt Güteklasse A. Ich habe Atemschutztauglichkeit, den Lehrgang und die Tests dazu bestanden. Von 13 gemeldeten Teilnehmern treten am Ende neun an, sechs so wie ich bestehen im ersten Anlauf. Ein Spazie...