Delitzsch

Alle oder fast alle Frauen, die mit ihrer Figur hadern, dürfen mich jetzt gerne hassen oder den Artikel ab hier nicht mehr lesen: Ich würde gerne mehr Kilos und Rundungen haben, doch es gelingt mir nur sehr langsam bis gar nicht. Die anderen singen in der Werbung „Ich will so bleiben wie ich bin“ und essen Diätwurst, ich bleibe mit der Vollfettvariante wie ich bin. Ich würde mich als sportlich schlank bezeichnen, die Ärztin bei meiner Tauglichkeitsuntersuchung für die Feuerwehr fand mich dagegen zu schmächtig. Die nackten Fakten: Bei einer Körpergröße von 175 Zentimetern brachte ich auf ihrer Waage vor etwas über einem Jahr knappe 57 Kilogramm auf, Körperfettanteil 22 Prozent.

Feldbrände gehörten 2018 zu den ersten Einsätzen der Reporterin bei der Feuerwehr Quelle: privat

Zwar habe ich auch viele, sehr, sehr, seeeehr schlanke und meines Erachtens nicht weniger schmächtige männliche Kameraden, die ihre Atemschutztauglichkeit bekommen haben – aber hervorstehende Hüftknochen waren wohl doch zu viel beziehungsweise zu wenig des Guten. Der Ärztin ging es nicht einmal um konkrete Zahlen, sondern um meine Statur insgesamt. Mit der müsste ich unter Atemschutz 30 bis 40 Kilogramm (er)tragen können. Ich würde mir meine Knochen kaputt machen und vor allem im Ernstfall nicht verlässlich sein, schätzte Frau Doktor beim Abtasten meiner Wirbelsäule und beim Blick auf meine Arme ein: „Sie schaffen es vielleicht, den Atemschutz in die fünfte Etage zu schleppen, doch dann schnaufen sie zu ihrem Kameraden garantiert ,Komm, wir drehen wieder um’ noch bevor irgendwas gelöscht ist, da muss man an die Mannschaft denken.“ Das habe ich eingesehen.

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen

Und doch habe ich das Ziel erkannt. Kräftiger werden. Schwerer werden. Das ist aber gar nicht so leicht. Mein Lieblingsessen war immer schon „Viel“, seit einigen Monaten esse ich drei statt zwei Portionen davon. Nach wie vor geht es täglich auf die Yogamatte, dort mache ich jetzt auch Liegestütze und andere Späße, die mir im Schulsport noch verhasst waren – Muskeln gelten ja als schwerer. Und siehe da, allmählich kratze ich an der von mir definierten Schallmauer: An guten Tagen 59 Kilo als Nackedei und 60 Kilo in Klamotten sind es inzwischen mit relativer Konstanz, 20 Prozent Fett. Laden Sie mich ruhig spontan zu einer Party ein, mein Sixpack habe ich immer dabei. Noch ein bisschen Masse und eine Statur, der auch die Ärztin vertrauen könnte, dann versuche ich es nochmal. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen.

Christine Jacob während eines Einsatzes in den neuen Einsatzsachen der Feuerwehr Delitzsch. Quelle: privat

Von Christine Jacob