Delitzscher Rotkreuz-Nachwuchs bekommt Unterstützung

Delitzsch

Der symbolischen Spenden-Scheck ist über eine Summe von 555 Euro ausgestellt. Insgesamt 1110 Euro kamen beim Verkauf und durch Spenden rund ums Adventskonzert mit dem Heeresmusikkorps Kassel zusammen. Die Delitzscher Unteroffizierschule des Heeres (USH) organisierte es im Bürgerhaus. Die Hälfte der Einnahmen geht traditionell ans Soldatenhilfswerk, die andere kommt einem guten Zweck in der Region zu Gute.

Einladung in die Unteroffiziersschule

Das ist diesmal das Delitzscher Jugendrotkreuz ( JRK). Und es könnte demnächst weitere Kontakte geben. Kommandeur Axel Hermeling lud die Gruppe zum Besuch der USH ein. Schließlich trainieren bereits mehrere Vereine in der Sporthalle der Feldwebel-Boldt-Kaserne, gibt es dort sogar eine Kletterwand, die ausprobiert werden könnte.

Vom Jugendrotkreuz zum Rettungsdienst

Das Delitzscher Jugendrotkreuz hat derzeit 21 Mitglieder, darunter vier Gruppenleiter wie die 18-jährige Vanessa Eckart. Sie selbst kam als Zwölfjährige dazu. „Damals ging es mir auch darum, in der Familie helfen zu können und etwas ehrenamtlich zu machen“, erzählt sie. Heute ist sie beim DRK-Kreisverband Delitzsch sogar in der Ausbildung. Seit zwei Jahren leitet sie nun auch die Jüngeren an. Diese lernen die Erste Hilfe nicht allein im JRK-Treff montags direkt beim DRK-Kreisverband, sondern es gibt auch die Ganztagsangebote, mit denen die Helfer direkt an den Delitzscher Oberschulen vertreten sind.

Einsatz für Menschen

Das Rotkreuz könne vielleicht nicht so viel Technik bieten, wie zum Beispiel die Feuerwehr, schätzt Mike Teutschbein vom DRK ein. Die Tätigkeit sei eher dem direkten Kontakt zu den Mitmenschen gewidmet. Deshalb sei das JRK auch oft bei den Einsätzen des Katastrophenschutzes eingebunden, der ja nicht nur bei Notfällen, sondern auch zur Absicherung von Festen und Konzerten ausrückt. Das Spendengeld wird nun fürs Ausbildungscamp im Sommer eingesetzt. „ Spenden und Material werden bei uns immer gebraucht“, fasst Jugendleiter Dennis Oehmichen zusammen. „Da können sich gern ansässige Unternehmen angesprochen fühlen“, merkte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) an.

Von Heike Liesaus