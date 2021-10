Delitzsch

Die SPD verliert eines ihrer Urgesteine. Der Delitzscher Siegfried Schönherr (70), einer der Aktivsten im Delitzscher Ortsverein, ist aus der Partei ausgetreten. Im Interview spricht er über seine Beweggründe.

Sie sind nach mehr als 30 Jahren nun plötzlich nicht mehr Mitglied der SPD? Dabei hat die Partei doch die Wahl gewonnen, es scheint doch alles gut für die SPD zu laufen ...

Nein. Genau einen Tag vor der Wahl habe ich meinen Austritt erklärt, mit einer E-Mail an alle sozusagen.

Und das betrifft die hiesige Politik?

Nein. Überhaupt nicht, die SPD Delitzsch, der Ortsverband hat nichts mit meinem Entschluss zu tun. Es liegt an der Führung der Partei und den Leitungsebenen in Berlin und Dresden.

Und deshalb tritt man nach 31 Jahren plötzlich aus?

Ich habe mich in den vergangenen dreieinhalb Jahren sehr engagiert und von der Parteiführung immer gefordert, eine professionelle Wahlanalyse von 2018, die sie selbst in Auftrag gegeben hat, nicht zu ignorieren und mit der Basis auszuwerten – beides erfolgte nicht.

Womit genau sind Sie unzufrieden, was genau soll sich ändern?

Thematisch ist die SPD immer schlechter aufgestellt, es wurde ein Bogen um brisante Themen gemacht.

Die da wären?

Innere Sicherheit – das Thema hat man der CDU überlassen. Migration – das hat man der AfD überlassen. Und auch Fragen des Rechtsstaats hat man anderen überlassen.

Parteispitze ignoriert Wortmeldungen

Und diese Themen haben sie seit 2018 immer wieder in der Führung angesprochen, das muss doch Diskussionen gegeben haben?

Ich habe die Anliegen mehrfach in den Parteivorstand getragen, mehrfach angemahnt, viele Mails geschrieben, mich dabei auf die Wahlanalyse von 2018 gestützt, die genau solche Themen ebenfalls ankreidet. Es gab auch einen Brief von mehreren SPD-Bürgermeistern, Heiko Wittig als Kreisfraktionsgeschäftsführer und mir an die Parteiführung in Berlin.

Und?

Es passierte nichts. Keine Antwort. Es wurde alles ignoriert. Man erhielt einfach keine Antwort. Und dieses Verhalten, diese schlechte Kommunikation beziehungsweise dieses einfach gar nicht kommunizieren mit der Basis nehme ich der Leitungsebene übel und bin ausgetreten. Mit genau solchem Verhalten hat man dafür gesorgt, dass der Basis die Lust vergangen ist, Ideen an die Parteispitze zu tragen, wie in der Wahlanalyse zu lesen ist.

Die SPD sieht sich ja aber als Gewinner der Bundestagswahl. Die SPD Delitzsch war vor zwei Jahren ein Verlierer der Kommunalwahl, sie hat nur noch vier statt sechs Sitze, die AfD bekam aus dem Stand fünf …

Zur Kommunalwahl wurde die Basis, also wir, hier abgestraft für Fehler und Unterlassungen der Parteiführungen in Berlin und Dresden. In der Folge erstarkte die AfD. Die SPD in Sachsen schneidet schwach ab, weil die Führung der Partei solche wie die genannten Themen ausklammert und sich ungenügend um die Basis kümmert. Ich möchte mit meinem Austritt ein Zeichen setzen! Ich würde mich unglaubwürdig machen, wenn ich über Jahre Vorschläge bringe, die ignoriert werden, und ich dann nicht meine Konsequenzen ziehe.

Zur Person Siegfried Schönherr ist 70 Jahre alt und arbeitete bis zur Rente als Professor für Künstliche Intelligenz. Er ist Mitbegründer der SPD Delitzsch, sitzt seit 1994 im Stadtrat und ist seit 1998 Fraktionsvorsitzender, was er nun auch bleiben wird. Der Mathematiker ist verheiratet, zweifacher Vater und vierfacher Großvater. Er trat am 25. September 2021, also genau am Tag vor der Bundestagswahl aus der SPD aus.

Zwar ist Delitzsch nicht der Nabel der Welt, aber wenn jemand, der 1990 die SPD hier vor Ort als Ortsverband aus der Taufe gehoben hat, so austritt, müsste es doch mal wenigstens eine Mail geben an Sie?

Immerhin gab es einen Anruf aus Dresden, ich solle mir die Sache nochmal überlegen.Von der Basis habe ich zahlreiche Reaktionen erhalten. Es schmerzt sehr, aus der Partei auszutreten. Aber im Ortsverein gibt es auch Verständnis. Es gab hier keinen Dissens. Und ich werde hier auch weiter Politik machen und bleibe Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, aber nun parteilos.

Gibt es kein Zurück?

Ich will es nicht ausschließen, aber dann müsste es wirklich ein Erdbeben in der SPD geben oder massive Veränderungen.

Von Christine Jacob