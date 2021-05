Delitzscher Schlaglöchern mit E-Bike und Zollstock auf der Spur

Delitzsch

„Hat das Schlagloch Ihr Fahrrad beschädigt?“, ruft ein Mann mittleren Alters im Vorbeifahren. Michael Dietz packt gerade den Zollstock, mit dem er eben das etwa 50 Zentimeter große Loch in der dünnen Asphaltdecke der Straße vermessen hat, in seinen kleinen Rucksack: „Ich halte nur den Schaden an der Straße fest, damit der gegebenenfalls ausgebessert werden kann.“ Der Radfahrer erwidert: „Die ganze Straße muss neu gemacht werden.“ Ja, die Straße im äußersten Delitzscher Osten ist gesäumt von Rissen, verfüllten Schlaglöchern und kleineren Löchern, die bis zur darunterliegenden Betonschicht reichen. „Ich kann die Leute verstehen“, sagt Michael Dietz leicht resigniert, während er sich auf den Sattel seines schwarzen E-Bikes schwingt. „Aber das Ganze ist auch immer eine Abwägungssache. Für ein Loch lohnt es sich nicht, jemanden herzuschicken und auf der anderen Seite steht der begrenzte kommunale Haushalt, da muss man Prioritäten setzen. Irgendwo ist immer etwas kaputt.“

Lesen Sie auch:

Delitzsch hat viele Straßensanierungen auf dem Plan

Delitzscher fühlen sich auf dem Rad gefährdet

Testfahrer: Mit dem E-Bike auf dem Dienstweg durch Delitzsch

Seit 2019 ist Dietz als Kontrolleur der etwa 300 Straßen in der Stadt unterwegs. Ende letzten Jahres wurde ihm dafür ein Elektro-Fahrrad zur Verfügung gestellt. „Ganz am Anfang war ich noch zu Fuß unterwegs“, erinnert sich der 39-Jährige, „da hat mein Schrittzähler schon einmal 24 000 Schritte pro Tag angezeigt.“ Die Wege mit dem Auto abzufahren, wurde ihm später angeboten, aber er hat abgelehnt. „Man kann ja nicht den ganzen Verkehr aufhalten. Und wenn man schneller unterwegs ist, übersieht man rasch etwas.“ Also machte er zunächst mit einem normalen Rad weiter. „Die Umstellung auf das E-Bike war schon eine Erleichterung“, so Dietz. Denn seine Touren fährt er jeden Tag: bei Sonnenschein, Regen oder Wind. Nur im Winter, bei Schnee und Glätte, ist er zu Fuß unterwegs. Alles andere wäre zu gefährlich. Täglich kommt er dabei auf circa acht bis 23 Kilometer Strecke.

Raus aus der Stadt

„Ich habe zwei Tage Vorlauf, um meine Strecken zu planen. Wenn für einen Tag Regen angesagt ist, suche ich mir dafür eine kürzere Route in der Stadt, aber wenn es die ganze Woche regnet, muss ich da durch“, sagt Dietz. Dennoch macht er seinen Job gerne. „Man ist nicht immer nur drinnen und bei schönem Wetter genieße ich auch die Zeit für mich.“ Seine Lieblingsstrecke führt Richtung Osten nach Benndorf. Raus aus der Stadt und bis zum Neuhäuser See. Denn auch die umliegenden Dörfer zählen zu seinem Einsatzbereich.

Michael Dietz protokolliert die Schäden. Quelle: Bastian Raabe

An diesem Tag verlässt Dietz das Stadtgebiet allerdings nicht. Los geht es um 9 Uhr am Technischen Rathaus gegenüber des Schlosses und dann durch die Altstadt. Das Kopfsteinpflaster der verwinkelten Einbahnstraßen innerhalb der alten Stadtmauern lässt das Fahrrad zittern und klappern. „Asphaltierte Straßen in der Altstadt würden aber auch komisch aussehen“, gibt der Delitzscher zu bedenken. Heutiges Ziel sind sämtliche Nebenstraßen der Beerendorfer Straße. Diese müssen in einem Sechs-Wochen-Rhythmus kontrolliert werden, anders als die Hauptverkehrsstraßen, die er alle 14 Tage abfährt.

Viele Straßen in Delitzsch Ost gleichen einem Flickenteppich. Quelle: Bastian Raabe

Als Dietz mit dem Job begonnen hat, brauchte er noch eine Karte, um alles zu finden, gelegentlich hat er da auch mal eine Straße vergessen, erinnert er sich. Das sei ihm dann spätestens im Büro aufgefallen, wo er zu jeder Straße einen Bericht verfassen muss. Dann hieß es, nochmal hinfahren und nachschauen. Mittlerweile passiert das kaum noch: „Wenn ich mit meiner Frau Auto fahre, dann kann ich ihr immer schon sagen: ‚Pass auf, da in 20 Metern kommt ein Schlagloch‘.“

Ausbesserungen klappen nicht immer

Gleich am Anfang der Beerendorfer Straße durchzieht ein mehrere Meter langer Riss die Fahrbahnmitte. Den beobachtet Dietz schon länger. Man müsse im Auge behalten, wie sich sowas entwickelt, um rechtzeitig Ausbesserungen vornehmen zu lassen. Das klappt aber nicht immer. Laut einer Umfrage des Fahrradclubs ADFC geben zudem 57 Prozent der befragten Delitzscher an, sich in der Stadt auf dem Rad gefährdet zu fühlen.

Ein Riss durchzieht die Beerendorfer Straße. Quelle: Bastian Raabe

Unsicher habe sich Dietz beim Fahrradfahren jedoch noch nicht gefühlt. Alle seine bisherigen Touren liefen zudem unfallfrei ab. „Nur an den Hauptstraßen bin ich immer etwas vorsichtiger“, erklärt er. „Mittlerweile gibt es viel mehr Radspuren. Es ist definitiv besser geworden.“ Dennoch müsse immer auch die Perspektive der Autofahrer mit einbezogen werden. Da es nur begrenzt Platz auf der Straße gibt, sei es nicht immer allen recht zu machen. Verstehen kann er beide Seiten.

Radeln in der Freizeit

Trotz seines Jobs fährt Dietz in seiner Freizeit gerne mit dem Rad. Dann aber lieber auswärts: „Delitzsch ist eine schöne Stadt, aber ich muss nicht immer die gleichen Wege sehen. Wenn ich mit meiner Frau eine Tour mache, erwische ich mich manchmal dabei, wie ich die Wege abscanne und nach Schäden schaue“, erzählt er und lacht.

An einigen Straßenabschnitten sind bereits Spuren von Reparaturarbeiten zu sehen. Im Schnitt seien es pro Tour etwa vier neue Schäden, die er entdeckt. Zwei Stunden war er an diesem Tag unterwegs, um die 18 Kilometer lange Strecke zu überprüfen. Heute bleibt es bei dem einen Schlagloch, das Michael Dietz neu in seine Liste aufnimmt. Eine gute Bilanz, findet er.

Von Bastian Raabe