Delitzscher Schloss-Igel sind umgezogen

Delitzsch

Diese Igel hatten sich in Delitzsch einen exklusiven Wohnplatz gesucht und auch wieder nicht: Ausgerechnet unter den Mülltonnen im Vorgarten des Barockschlosses hatte eine Igeldame ihre Jungen zur Welt gebracht. Die zwei Igelmädchen und der eine Igeljunge waren nun schon so groß, dass sie selbst auf Futtersuche gehen mussten. Doch im Schlossgarten findet sich wenig Igelnahrung. „Das von der Schlossbesatzung bereitgestellte Wasser und Futter reichte nicht mehr aus“, erzählte Bärbel Felgner, Mitarbeiterin in der Tourist-Information. Deshalb hatten sich die Delitzscher hilfesuchend an Monique Duda aus Bitterfeld-Wolfen gewandt. Sie rettet bereits seit rund 20 Jahren Igel und andere Wildtiere und half nun beim Umzug der stacheligen Familie.

Ab in die Umzugskiste

Nachdem die Mülltonne vorsichtig angehoben wurde, purzelten die drei kleinen Igel aus dem Nest. Die Igelmutter wurde im nahen Efeugestrüpp gefunden und wanderte mit in die Umzugskiste. Die kleine Familie fand ihr schließlich neues Zuhause im benachbarten sogenannten Vogelwäldchen. Das liegt hinter dem Schloss. Dort gibt es ausreichend Platz, Nahrung und Wasser.

Anzeige

Igel in Ruhe lassen

Bei dieser Gelegenheit der Hinweis der Igelretter: Wer derzeit Igel in Parks, Gärten und Wäldern sieht, möge sie bitte in Ruhe lassen. Die Tiere finden sich meist gut alleine zurecht. Sie bereiten sich in den nächsten Wochen auf die Winterruhe vor, die im November beginnt.

Von lis