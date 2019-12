Delitzscher Schüler forschen zum Schicksalsdatum 9. November

Delitzsch

Alte Zeitungen von 1918 auf Mikrofilm. Akten aus dem Herbst 1989. Papiere von 1938. Immer schön vorsichtig mit den alten Papieren. Vor allem aber: immer neugierig. 15 Schüler des Delitzscher Gymnasiums stecken ihre Nasen momentan nicht allein in Schulbücher, sondern ganz bewusst in die Vergangenheit und so manche Staubschicht. Erst vor wenigen Tagen waren sie im Stadtarchiv und auch im Museum zu Gast, um sich dort durch das vorhandene Material zu arbeiten und ein immer besseres Bild vom 9. November speziell in Delitzsch zu erhalten.

Eine von vier Projektschulen

Die Neunt- bis Elftklässler sind Teil eines besonderen Geschichtsprojekts. Als eine von vier Schulen im Freistaat soll das Team vom Gymnasium bis Ende März ein Projekt, idealerweise in digitaler Form, erstellt haben, das sich mit dem deutschen Schicksalsdatum des 9. November beschäftigt – 1918 genauso wie 1938 oder eben 1989. „Ab April sollen die Ergebnisse für Schulen in ganz Sachsen zur Verfügung stehen“, erläutert Benjamin Gallin als einer von zwei betreuenden Geschichtslehrern, dass das Team ein wichtiges und auch sportliches Ziel vor sich hat. Es geht nicht um jenes Wissen, das schon in Geschichtsbüchern steht, es geht in die Tiefe der lokalen Historie. Die Schüler sollen und wollen klären, welche Auswirkungen die Novemberrevolution von 1918, die Pogrome im Jahre 1938 und schließlich die Friedliche Revolution vor 30 Jahren auf die Stadt und die Region Delitzsch hatten. Sie wollen wissen, wie die Ereignisse hier abliefen und wahrgenommen wurden.

Zeitzeugen gesucht

Dazu braucht es nun auch die Hilfe der Delitzscher. „Wir benötigen Zeitzeugen“, erläutert Björn Fischer, Fachkonferenzleiter Geschichte am Gymnasium. Die Schüler möchten dazu mit Augenzeugen der Ereignisse ins Gespräch kommen. Wer helfen kann, der sollte sich im Christian-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium melden.

Von Christine Jacob