Delitzsch

Die Hilfsbereitschaft war groß. Die 9. Klassen aus der Artur-Becker-Oberschule Delitzsch hatten schnell ihr Ziel erreicht, 20 Weihnachtspäckchen für Kinder in Moldawien und der Ukraine zusammenzubekommen. Diese wurden am Dienstag an Jens Rudolph vom Family-Familienzentrum übergeben. Die Schüler und Schülerinnen hatten die Pakete mit Spielzeug und Süßigkeiten befüllt. Eine kleine Tüte mit einer Geldspende in Höhe von 70 Euro überreichten sie auch noch.

Das Familienzentrum organisiert die Aktion zusammen mit dem internationalen Verein „Hilfswerk Hoffnungsträger Ost“. Die Geschenke werden von Mitarbeitern des Vereins nach Moldawien und in die Ukraine gebracht und an notleidende Familien verteilt.

Noch bis 27. November können Päckchen-Spenden im „Family“-Zentrum in der Delitzscher Mauergasse 19 a abgegeben werden. Info per Telefon unter 034202 329330.

Von Wolfgang Sens