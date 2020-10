Delitzscher Schulsozialarbeiter: „Bis zu fünf Kinder berichten mir pro Tag von ihren Krisen“

Delitzsch

Kinder und Jugendliche verbringen einen Großteil ihres Alltags in Schulen. Dort finden sie Freunde und erleben Freude, werden aber auch herausgefordert. Gregor Härter arbeitet seit 2018 an der Artur-Becker-Oberschule, an der aktuell etwa 500 Kinder lernen, als Schulsozialarbeiter. Im Interview erklärt der 33-Jährige, wie die aktuelle Situation in Delitzsch ist und weswegen die Stadt im Familienkompass der Leipziger Volkszeitung, Sächsischen Zeitung und Freien Presse beim Thema Mobbing und Gewalt eher schlecht abgeschnitten hat.

Herr Härter, wieso ist es wichtig, dass es Schulsozialarbeit an Schulen gibt? Das war nicht immer so.

Anzeige

Es ist generell so, dass sich Schulsozialarbeit als Themenfeld erst einmal behaupten musste. In den 90er Jahren wurde sie bereits an einigen wenigen Schulen etabliert. Daraus haben sich Aufgabenbereiche definiert, aus denen der Bedarf deutlich geworden ist. Mit diesem Prozess ist auch die Politik darauf aufmerksam geworden. Komplexe Fälle, die gesellschaftlich immer wieder auftauchen, finden zu großen Teilen auch im Lebensbereich Schule statt. Kinder sind teilweise bis zu acht Stunden hier. Das heißt, alle Problemlagen spiegeln sich auch in Schulen wider.

Gregor Härter arbeitet seit 2018 als Schulsozialarbeiter in Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Eine ältere Erkenntnis, die sich erst verfestigen musste?

Schulsozialarbeit nimmt in der Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert ein. Es ist zunehmend in das Bewusstsein der Erwachsenen gerückt, dass Schule neben Bildung im Sinne von Wissensvermittlung auch Lebenskompetenzen fördert.

Gibt es an jeder Schule in Delitzsch Schulsozialarbeit?

Sie ist mittlerweile in allen Schularten, aber nicht in allen Schulen etabliert. In den Grundschulen gibt es sie nur am Rosenweg. Ansonsten gibt es Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen an den beiden Oberschulen, der Förderschule und dem Gymnasium. Die meisten sind dabei beim DRK Kreisverband Delitzsch angestellt. Das wurde extra so eingerichtet, damit kein Interessenkonflikt zwischen Arbeitnehmer und Schule auftreten kann.

Ist während der Schulzeit immer ein Sozialarbeiter ansprechbar?

Ja. Wir haben aber vorrangig die Aufgabe, Kinder mit sozialen und psychischen Nachteilen zu unterstützen, um eine gerechtere Bildungschance zu erreichen.

Wie funktioniert ihre Arbeit? Eher mit distanzierter Professionalität oder als der „große Bruder“?

Ich glaube, ich trete weder als das eine noch das andere auf, sondern als interessierte Vertrauensperson. Und ich glaube, das wirkliche Interesse an der Lebenswelt lässt einen guten Zugang zu. Dazu kommt, dass wir die Schweigepflicht erfüllen, also mit den Lehrern beispielsweise nicht über Probleme sprechen, die Kinder Zuhause haben. Wir bieten einen Raum, in dem Schüler alles ansprechen können, ohne eine Abwertung zu erfahren. Manche Erwachsenen sagen so etwas wie, „ja, das wird schon’ oder ’hab dich nicht so’. Kinder sind aufgrund ihrer geringeren Lebenserfahrung viel krisenanfälliger und haben einen geringeren Spielraum zu reagieren. Als Sozialarbeiter müssen wir dann im Gespräch zeigen, dass wir helfen können und wollen.

Davor tätig zu werden, scheuen sich vermutlich viele andere?

Gerade bei schweren, interfamiliären Problemen, auch im Bereich Kinderschutz, sagen Erwachsene oft, ’das geht mir zu nah’. Man weiß aus Befragungen und Studien, dass Kinder sich bis zu siebenmal an Erwachsene wenden, bis sie Hilfe finden. Die ersten Personen sollen die Eltern sein. Wenn diese nicht aktiv werden, sind wir da.

Wie oft werden Sie an der Artur-Becker-Schule kontaktiert?

Kinder entscheiden sich spontan, ob sie sich öffnen. Sie nehmen sich nicht vor, nächste Woche zu einem Schulsozialarbeiter zu gehen. Dann ist es wichtig, da zu sein. Das geht zum einen über das Kontaktangebot. Am Morgen habe ich zwischen 10 und 15 Gespräche auf dem Schulhof. Dazu kommen 10 Kontakte pro Pause, eingerechnet sind da Kinder, die einfach nur von einem Erwachsenen wahrgenommen werden wollen. Zwischen zwei und fünf Kinder kommen täglich in mein Büro und erzählen von ihren persönlichen Krisen – von Liebeskummer bis familiäre Todesfälle, aber auch von Gewalterfahrungen.

Delitzscher Eltern bewerteten im Familienkompass, einer sachsenweiten Umfrage, die sich an Familien mit Kindern richtete, den Punkt „Keine Mobbing- Gewaltprobleme“ als vergleichsweise schlecht. Im Spektrum der Schulnoten 1 bis 5 erhielt Delitzsch eine 2,94. Der sachsenweite Durchschnitt liegt bei 2,48. Wie bewerten Sie die Einschätzung der Eltern?

Ich glaube, das Mobbing für alle Eltern ein ganz großes Thema ist. Warum es im Bereich Delitzsch eine Häufung gibt, kann ich schlecht erklären, weil ich die Hintergründe der Befragung nicht kenne. Betroffene Eltern und solche, die das Thema ernst nehmen, mahnen dies aber eher an und setzen sich dafür ein, dass ihr Kind nicht gemobbt wird. Sie werden Möglichkeiten wie die Umfrage nutzen, um das Problem früh aufzuzeigen. Und das machen sie völlig zu Recht. Auch wenn es vorkommt, das Eltern von Mobbing reden, aber Konflikte meinen.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach

Wie kennzeichnet sich Mobbing?

Mobbing hat sich aus meiner Wahrnehmung in den zurückliegenden Jahren stark verlagert. Während es schon immer an allen Schulen existierte, gibt es durch soziale Medien keine Freiräume mehr, die die Kinder früher Zuhause hatten. Dieses Mobben hört dann über das Smartphone nicht mehr auf. Soziale Medien sind nicht der Grund dafür, aber ein Brandbeschleuniger. Mobbing ist dem Spektrum Gewalt zuzurechnen, das strukturell über einen längeren Zeitraum stattfindet. Daher ist es wichtig, es so früh wie möglich zu erkennen und ernst zu nehmen.

Vor etwa drei Jahren nahm sich ein 13-Jähriger Gymnasiast nahe des Delitzscher Bahnhofs das Leben. Hat der tragische Fall die Arbeit vor Ort verändert?

Es ist ein sehr sensibles Thema. Ich habe von dem Suizid in Delitzsch gehört, war aber zum damaligen Zeitpunkt hier noch nicht tätig. Ich glaube, dass es damals eine große Betroffenheit gab und vielen dieses Problem bewusst geworden ist. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass ein Strohfeuereffekt einsetzt und Reaktionen schnell verpuffen.

Was wäre eine gute Antwort gewesen?

Aus meiner Sicht ist bei suizidalen Gedanken ganz wichtig, dass man die Äußerungen der Kinder überhaupt erst einmal wahr- und dann ernst nimmt. Kinder drücken sich in vielfältigeren Formen aus als Erwachsene. Sie nutzen Spiele, Bilder, aber auch Aussagen wie beispielsweise ’Wer würde denn zu meiner Beerdigung kommen?’ Da muss man hellhörig werden. Es kann sein, dass sich Kinder aktuell damit beschäftigen und es sie aufwühlt. Darüber muss man mit ihnen sprechen. Dieser Einzelfall vor drei Jahren war ein ganz schlimmes Ereignis. Eine dauerhafte Struktur wäre die richtige Reaktion gewesen. Es gibt nur sehr wenige Stellen, an die sich Eltern von Kindern mit suizidalen Gedanken wenden können. Wir müssen für dieses Thema alle Personen, die mit Kindern zu tun haben, sensibilisieren, sie schulen. Ein Beispiel, das für mich sehr wichtig ist, ist der Zeitpunkt nach den Ferien. In den ersten 14 Tagen nach der Erholung, der Pause, erkennen die betroffenen Kinder wieder, in welche Lage sie sich begeben und sie wissen, jetzt geht das die nächsten Wochen so weiter.

Hilfe bei Suizidgedanken Betroffene, die unter einer akuten Krise leiden und Suizidgedanken haben, können Hilfe beim Infotelefon Depression (der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Kooperation mit der Deutsche Bahn-Stiftung) erhalten. Tel: 0800 3344533 (kostenfrei). Hilfe erhalten Betroffene außerdem beim Psychosozialen Beratungstelefon in Leipzig an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0341 99 99 00 00. Außerhalb dieser Telefonzeiten können sich Hilfesuchende an die kostenfreie Telefonseelsorge wenden: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. Beide Rufnummern sind gebührenfrei.

Lesen Sie auch

Von Mathias Schönknecht