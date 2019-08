Delitzsch

Ein Mäusepaar mit merkwürdigen Nasen in Kleidchen und Höschen und darüber eine Strahlesonne in Blumenform: Das Cover des Buches sieht durchaus kindlich aus. Aber „Mäusl und Katerchen“ soll kein Buch für kleine Kinder sein, stellt die Delitzscher Hobby-Autorin Bärbel Wolf fest. „Eine Liebe für’s Leben“ steht als Unterzeile unterm Titel.

Die 75-Jährige hatte ihr 160-Seiten-Werk in relativ kurzer Zeit geschrieben. Im Oktober stand eine Geburtstagsfeier an und der Jubilar wünschte sich „statt vieler Blumen und Sträuße lieber ein paar Mäuse“. Und weil die Delitzscherin ohnehin Texte zu jeglichen Anlässen schreibt, dichtete sie auch zum Geldgeschenk einige Zeilen.

Fantasie mit putzigen Nagern

Doch die Figuren der putzigen Nager spukten weiter in ihrem Kopf herum. Sie inspirierten sie zu immer mehr Episoden, die Seite um Seite füllten und am Ende zu einem kleinen Roman wurden. Eine Fantasiewelt rund um das Mäusepaar, in der sich die Nager sehr menschlich-alltäglich verhalten, entwickelte sich, wurde mit immer mehr Figuren bevölkert. Da kommt der Kampf um zu viele Pfunde ebenso vor wie gleichgeschlechtliche Liebe, Kindersegen, Wohnungssuche, Katastrophen, Generationen- und Liebeskonflikte.

Test auf der Lesebühne

Wie mag all das bei den Lesern ankommen? Bärbel Wolf macht sich da keine Sorgen: Sie hat Episoden bei der offenen Lesebühne vorgestellt, die immer am vierten Sonntag des Monats in der Altstadtkneipe stattfindet. Ebenso las sie ihren Kollegen die Geschichten vorab vor. Die waren nun schon Käufer der ersten Exemplare.

Bärbel Wolf ist Inhaberin eines Bestattungsinstitutes. Sie setzt sich auch sonst dichterisch mit ihren Erlebnissen auseinander. Aber auch schon früher als Fachverantwortliche in der Lohnbuchhaltung im Delitzscher Ziehwerk hatte die gelernte Industriekauffrau immer wieder für dichterische Beiträge im Betriebsleben gesorgt.

Bereit für Lesungen

Für die Illustration ihrer Mäuse-Geschichten fand sie in Monika Schoennerstedt, die sie bei der Lesebühne kennengelernt hatte, eine Gleichgesinnte. Bärbel Wolf ist stolz auf ihr Werk: „Ich lese auch gern daraus vor“, erklärt sie.

Wer mit Bärbel Wolf Kontakt aufnehmen will, kann die E-Mail-Adresse baerbelwolf@live.de nutzen.

Von Heike Liesaus