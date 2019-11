Delitzscher Seniorin übergibt unbekanntem Mann 12 000 Euro

Delitzsch

Eine 77-jährige Delitzscherin hat am Dienstag einem ihr unbekannten Mann 12 000 Euro übergeben. Dieser verschwand mit dem Geld, jetzt ermittelt die Polizei.

Seniorin hebt vom Konto und vom Sparbuch je 6000 Euro ab

Momentan ist allerdings völlig unklar, was genau passiert ist. Die Geschädigte kann nur ungenaue oder gar keine Angaben machen, weil sie offenbar unter Demenz leidet. Fest steht, dass die Seniorin zwischen 11 und 14.30 Uhr in der Sparkasse am Markt 6000 Euro vom Konto und weitere 6000 Euro vom Sparbuch abgehoben hat. Anschließend überreichte sie die Scheine einem vor der Bank stehenden Mann, der das Geld in seine Jacke steckte und verschwand.

Polizei fragt: Hat jemand die Geldübergabe beobachtet?

Angaben dazu, wer der Mann war, wie er aussah, ob er sie angesprochen oder angerufen habe und wie sie in die Stadt gelangt war, konnte die Frau nicht machen. Bekannt wurde der Fall, nachdem die Schwiegertochter die Polizei verständigt hatte.

Die Polizei bittet Zeugen, die eventuell beobachtet haben, wie das Geld übergeben wurde und die Angaben zu dem Mann machen können, sich im Delitzscher Revier unter 034202660 zu melden.

