Delitzsch

Mit unter anderem zwei großen Tankwagen voll Wasser ist derzeit die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) unterwegs, um Bäume zu wässern. 2018 sind einige Bäume der Trockenheit und Hitze zum Opfer gefallen, auch jetzt müssen deswegen Bäume gefällt werden.

Delitzscher sollen helfen

Doch nicht nur die SGD soll das Schlimmste verhindern. Grundsätzlich bittet die Stadt auch in diesem heißen Sommer die Bürger darum, beim Wässern der Bäume zu helfen. Wenn möglich soll man einmal pro Woche mehrere Eimer Wasser an einen Baum in seiner Nähe gießen. 9 bis 14 Liter Wasser brauchen Bäume pro Tag. Es wird geraten morgens oder nach Sonnenuntergang zu gießen, erst anzugießen und das Versickern abzuwarten, dann soll man weitergießen. Das kann das Überleben eines Baumes retten. Aktuell sind auch nicht nur Jungbäume vom Trockentod bedroht. „Wenn die Feuchtigkeit in der Erde nicht zur Wurzelbildung reicht, ist das Schicksal besiegelt“, schreibt die Stadt auf ihrer Homepage.

Von cj