SiTa – das steht für Singen und Tanzen. Tanzen, hüpfen, eine kleine Akrobatik-Einlage – damit war die SiTa’s, die Kulturgruppe des Hortes Am Rosengarten Delitzsch, bei der SayHi-Aktion des Fernsehsenders Kika Ende des vorigen Jahres dabei. Das Video steht immer noch online. „Wir SiTa’s vom Hort Rosengarten stehen für Freundschaft und gegenseitige Achtung“, erklärt ein Mädchen am Anfang. „Unser Video zeigt unsere Freude am Leben. Ohne Freundschaften ist man alleine. Wir halten zusammen, helfen und achten uns.“

Aber wie sieht es aktuell für die circa 35 jungen Hobby-Künstler aus, die schon lange nicht mehr live auftreten konnten? Das Video wurde in der Schulturnhalle gedreht, Beleuchtung und Musikanlage des SachsenBühne-Vereins waren aufgebaut. Das wäre derzeit nicht möglich. Die Klassen werden streng getrennt unterrichtet, es wird darauf geachtet, dass es auch in der Freizeit keine Durchmischung gibt. Deshalb finden die üblichen Hort-AGs nicht statt.

Aber die SiTas proben trotzdem: „Wir machen das per Skype, montags von 17.30 bis 18.30 Uhr“, erzählt Kathrin Gute, die das Training gemeinsam mit Ines Bösel leitet. Geübt werden Elemente aus dem Weihnachts-Musical. Dessen Aufführung musste im vorigen Jahr zum zweiten Mal ausfallen. Dabei war sie intensiv vorbereitet worden. Die Kinder haben die Schritte und die Lieder natürlich nicht vergessen. Der Vorschlag, ins Digitale auszuweichen, kam von den Eltern. Auf die Trainingszeit wurde sich nach Umfrage geeinigt.

Video und viele neue Ideen

Das Üben soll nicht umsonst sein. Auf alle Fälle soll es ein Video des „Weihnachts-Wunderlands“ geben. „Wir sind auch sonst voll neuer Ideen. Aber die verraten wir noch nicht“, sagt Kathrin Gute. Es sollen keine falschen Erwartungen geweckt werden, am Ende entscheiden die aktuellen Möglichkeiten.

