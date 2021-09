Delitzsch

Das Sommer-Bad-Shuttle (SBS) zur Schladitzer Bucht, das als Ersatzangebot für das geschlossene Delitzscher Freibad diente, ist kaum genutzt worden. Ab Juli konnten Delitzscherinnen und Delitzscher damit kostenlos im Bus zur Schladitzer Bucht anreisen, um dort zu baden. Nur 97 Gäste nutzten laut Bilanz der Verwaltung das SBS.

Fraglich ist, ob dies allein am eher weniger zum Baden geeigneten Wetter in diesem Sommer lag. Auch als die Stadtverwaltung im Jahr zuvor einen Shuttle-Bus ins Natursportbad Bad Düben angeboten hatte, war dies kaum gefragt. Kritik für das diesjährige SBS gab es unter anderem, weil Nutzerinnen und Nutzer bemängelten, der Haltepunkt sei noch zu weit entfernt von der eigentlichen Schladitzer Bucht.

SBS kostete viel städtische Mittel

Auch die Zeiten schmeckten naturgemäß nicht allen: Der Bus startete ab dem Unteren Bahnhof montags bis sonntags 11.30 Uhr bis zum Haltepunkt Schladitzer Bucht. Die Rückfahrt startete dort immer 17 Uhr. Zusätzlich verkehrte das SBS freitags bis sonntags 13 Uhr ab Delitzsch Unterer Bahnhof und 19 Uhr ab dem Haltepunkt Schladitzer Bucht. Die Fahrt selbst blieb kostenfrei, Eintritt und alles weitere an der Schladitzer Bucht musste jeder selbst bezahlen. Die Stadt dagegen kostete der SBS in diesem Jahr etwa 14 500 Euro an städtischen Mitteln.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hintergrund für das SBS ist das geschlossene Freibad und dass es damit keine Bademöglichkeit mehr in Delitzsch gibt. Es wird sich voraussichtlich schon nächsten Donnerstag zeigen, ob eine Entwurfsplanung folgen soll – der Stadtrat am 30. September muss darüber beraten, denn die Kosten von geschätzten 18 Millionen Euro für Neu- und Umbau in der Elberitzstraße sind nicht zu halten. Derzeit muss von Baukosten von 21 Millionen Euro ausgegangen werden.

Von cj