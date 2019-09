Delitzscher Sozialverband feiert und sammelt Spenden

Delitzsch

Diese Einladung war für den VdK-Sozialverband in Delitzschschon etwas ungewöhnlich: 35 Mitglieder konnten mitfeiern, als die neue Halle der Tauchaer Firma HSK, die Service rings um Reifen bietet, auf dem Gelände des alten Ziehwerks in der Loberstadtmit einer rockigen Party eingeweiht wurde. Denn Inhaber Mark Pauketat nutzte den noch weitgehend leeren Neubau gleich, um darin gemeinsam und mit Unterstützung von vielen Mitstreitern zu feiern. Liegestühle waren im Freien und in der Halle eine Bühne aufgebaut. Außerdem gab es dort den Stand, auf dem der VdK sein Info-Material ausgelegt und ein riesiges Sparschwein in Position gebracht hatte. Statt Geschenke zum zehnjährigen Bestehen und zur Halleninbetriebnahme mitzubringen, waren die zahlreich heranströmenden Gäste aufgefordert, das Porzellantier zu füttern.

VdK berät bei Rechtsproblemen

„Über diese Art Spendenaktion waren wir sehr überrascht und haben uns zugleich mächtig gefreut. Wir bekommen ja sonst nicht so viel Unterstützung“, sagte Roland Keilig vom VdK-Vorstand, der die Sache ins Rollen gebracht und den Kontakt zu HSK aufgenommen hatte. Er selbst war einmal Spediteur. Er musste die Firma aber aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. „Der VdK hilft mir nun bei den Problemen mit der Berufsgenossenschaft“, erklärte der 64-Jährige, wie er selbst dazu kam. Der VdK ist vielen nicht so bekannt. Er wurde als Verband der Kriegsopfer gegründet, heute kümmert er sich um die Vertretung sozialpolitischer Interessen aller. Er bietet deutschlandweit fast zwei Millionen Mitgliedern sozialrechtliche Beratung und Betreuung.

Viel Futter fürs Sparschwein

Bei der Feier wurde Angenehmes mit viel Nützlichem verbunden. „Die Halle wird später nur als Lager dienen“, erklärte Mark Pauketat. „Wir haben die Fertigstellung zum Anlass genommen, die Kundschaft einzuladen und die Jungs und Mädels vom VdK.“ Außerdem konnte Rockmusiker Carly Peran zu späterer Stunde seinen Fans ein richtiges Konzert bieten. Und ein guter Teil der VdK-Besucher feierte bis in die Nacht mit. Auch das Sparschweinfutter gab hinterher Anlass für zufriedene Gesichter, wenn auch nicht genau verraten wird, wie viel im Bauch war. „So viel hatten wir noch nie beisammen. Es war schon verrückt. Selbst der Sänger hat uns 200 Euro spendiert“, sagte Keilig hinterher. „Viele sagten uns, dass sie den VdK vorher nicht kannten, aber das Anliegen gut finden.“

Wer sich über den VdK Delitzschinformieren will, kann unter den Telefonnummern 034207 71485, 03423 601141 und 034295 809910 Kontakt aufnehmen oder per E-Mail an man.werner@t-online.de

Von Heike Liesaus