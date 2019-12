Delitzscher Spendenplattform Herzwerk sammelt 11 000 Euro ein

Delitzsch

Manchmal geht es flott voran, manchmal nicht so. Unterm Strich aber kann die Spendenplattform Herzwerk, die auf der Website der Stadtwerke Delitzsch (SWD) läuft, nach sechs Monaten eine fünfstellige Summe vorweisen. Insgesamt 11 848 Euro wurden bis zum gestrigen Montag für verschiedene Projekte eingesammelt. Bei fünf Projekten wurde die angestrebten Spendensumme erreicht, es laufen derzeit sieben. Über 100 Spenden sind bisher eingegangen.

Stadtwerke helfen mit

Die Stadtwerke selbst helfen mit. Sie übernehmen die Kosten für den Betrieb der Plattform, der für den Nutzer unauffällig über den externen Betreiber Betterplace läuft. Außerdem gab es zeitlich begrenzte Aktionen, bei denen Spenden verdoppelt wurden. Und es wird kooperiert. So wurden zum Tag des Sehens bei Epperlein-Optik Herzwerk-Gutscheine an Kunden verschenkt. Diese konnten damit ein Herzwerk-Projekt ihrer Wahl bedenken.

Für Kinder und Helfer

Kriterien der aufgenommenen Projekte sind Regionalität und Gemeinnützigkeit. Aktuell wird zum Beispiel für die weitere Gestaltung des Pausenhofs der Grundschule Peter und Paul in Delitzschgeworben. 96 Spenden sind da. 39 Prozent der anvisierten Summe, 7835 Euro, fehlen noch. Näher am Ziel ist die Paddeltour fürs Kinderheim „Guthaus Biesen“. Dort sind 76 Prozent mit 15 Spenden finanziert: noch 405 Euro bis zum Ziel. Geld für kleinere Projekte kommt meist schneller zusammen. Der DRK-Kreisverband mit seinem Projekt „Sicherheit fürs Ehrenamt – mehr Sicherheit für Sie“ ist ebenfalls relativ neu am Start. Eine Signalanlage mit Blaulicht, Warnbalken, Martinshorn und Lautsprecher soll aufs Dach eines schon angeschafften Fahrzeuges kommen. Mit ihm sind die beiden ehrenamtlichen „Organisatorischen Leiter Rettungsdienst“ abwechselnd in ihrer Freizeit für den Fall eines Großschadensereignisses in Bereitschaft. Bei diesem Projekt heißt’s: „5612 Euro fehlen noch“.

