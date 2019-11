Delitzscher Spitzenreiter brettert mit 83 statt 30 durch Laue

Delitzsch

Gemessener Höchstwert: 83 Kilometer pro Stunde – erlaubt waren 30. Diesen erreichte ein Fahrzeugführer auf der Sausedlitzer Straße in Laue, der es mit der dort erlaubten Höchstgeschwindigkeit nicht allzu genau nahm. Mitte September war er auf der Umleitungsstrecke, die während der Bauarbeiten an der Schnittstelle zwischen Bundesstraße 183a und Stadtring eingerichtet wurde, satte 53 Stundenkilometer zu schnell unterwegs.

Messungen an Schwerpunkten

Wie eine kürzlich durch die Stadt Delitzsch veröffentliche Statistik zeigt, leitete das Ordnungsamt im Zeitraum vom 1. April bis 30. September insgesamt 1696 Verwarngeld- und 104 Bußgeldverfahren ein – auch ein Fahrverbot wurde festgesetzt, über vier weitere wird noch entschieden. Hochgerechnet ergeben sich dadurch für die Stadt Einnahmen in Höhe von rund 46 000 Euro.

Bei der Geschwindigkeitsüberwachung soll es jedoch nicht vorrangig ums Geld, sondern um Sicherheit und Ordnung gehen. Die Großen Kreisstädte in Nordsachsen müssen das Blitzen daher nicht allein Landratsamt und Polizei überlassen, sondern dürfen selbst ihre Technik am Straßenrand aufbauen. Die Stadtverwaltung Delitzsch nutzt dies meist dort, wo ein besonders schutzwürdiger Personenkreis wie beispielsweise Behinderte, Kinder und Senioren am Verkehr teilnimmt, es vermehrt zu Unfällen kommt, Bürgerhinweise eingehen und in Tempo-30-Zonen. In den zurückliegenden Monaten erfolgten laut Verwaltung so geschwindigkeitsbezogene Messungen zu 56 Prozent im Bereich von zulässigen 30 Stundenkilometern, zu 29 Prozent im Bereich von zulässigen 50 Stundenkilometern und zu 10 Prozent im Bereich von zulässigen 70 und 80 Stundenkilometern sowie zu 5 Prozent im Bereich von zulässigen 100 Stundenkilometern.

120 bei erlaubten 80 Stundenkilometer

Laut Protokoll war im innerstädtischen Gebiet ein Verkehrsteilnehmer mit 84 anstatt der erlaubten 50 Stundenkilometer auf der Bitterfelder Straße am schnellsten unterwegs, außerhalb geschlossener Ortschaften schaffte es ein Fahrzeugführer auf der Bundesstraße 184 nahe Brodau mit 120 Stundenkilometern bei erlaubten 80 auf „Platz 1“.

Von Mathias Schönknecht