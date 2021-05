Delitzsch

Die Stadt Delitzsch und die Peter & Paul Veranstaltungs GmbH regeln das Stadtfest neu. So soll das Veranstalterteam einerseits gegen höhere Gewalt wie eine Pandemie besser abgesichert werden und andererseits werden auch die Räume für Peter & Paul neu definiert. Der beliebte historische Part wird in neue Verantwortung gegeben.

Weiter Eintritt möglich

In dem neuen Vertrag, dem der Stadtrat am Donnerstagabend zugestimmt hat, geht es unter anderem um die Neuordnung von Veranstaltungsplätzen. Denn zwei wesentliche Räume für beliebte Stadtfestbestandteile wie die historische Wasserschlacht und den Rummel stehen nicht mehr zur Verfügung. Aufgrund der Wallgrabensanierung und des Wohnneubaus der WGD in der Karlsstraße ist die Nutzung dieser Plätze nämlich nicht mehr möglich – sie werden entsprechend aus dem Vertrag gestrichen. Als Festplätze stehen weiterhin Areale wie die Schlosswiesen, der Pfortenplatz, der Roßplatz und andere zur Verfügung. Wichtig dabei ist: Es bleibt auch mit dem neuen Vertrag dabei, dass die GmbH die Möglichkeit hat, die Plätze abzusperren und Eintrittsgelder zu verlangen.

GmbH kümmert sich um Historie

Der historische Teil wird auf neue Vertragsbeine gestellt. Die Peter & Paul Veranstaltungs GmbH selbst ist künftig für die Sachausstattung des historischen Feldlagers auf den Schlosswiesen verantwortlich. Bisher hatte die GmbH jährlich 5000 Euro an die Stadt gezahlt, nun zeichnet sie selbst verantwortlich.

Im Sommer 2019 hatten die Landsknechte Delitzsch die Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Delitzsch zur Umsetzung des historischen Feldlagers gekündigt, was die Sorge brachte, dass das Fest 2020 ohne das wesentliche historische Flair über die Bühne gehen muss. 2020 fand dann allerdings pandemiebedingt überhaupt kein Fest statt. Und auch dieses Jahr gibt es wegen Corona kein Peter & Paul. Ein Fest dieser Größenordnung könne aufgrund der aktuellen Lage nicht stattfinden und es sei nicht abschätzbar, ob und in welcher Form im Sommer überhaupt Veranstaltungen möglich seien, so die Organisatoren.

Höhere Gewalt definiert

Corona ist so das Stichwort für eine weitere wesentliche Vertragsänderung, die in Reaktion auf die Krise aufgenommen wurde und weite Passagen einnimmt. Neu sind damit auch Regelungen zu höherer Gewalt, etwa bei einer weltweiten Pandemie wie aktuell Corona oder auch Epidemie, also einer örtlich begrenzten Seuche. Wenn der Vertragspartner durch höhere Gewalt, wie sie nach Vertragsdefinition unter anderem nun auch eine Pandemie darstellt, an der Ausübung seiner Pflichten gehindert wird, ist er davon befreit. Dabei ist auch inbegriffen, dass eventuell die gesetzlichen Bestimmungen wie etwa die Beschränkungen von Besucherzahlen das Fest wirtschaftlich unmöglich machen.

Lange vorbereitet

Angeschoben wurde die Vertragsänderung schon vor Längerem. Zwischen der Stadtverwaltung und der Peter & Paul Veranstaltungs GmbH wurden bereits im Nachgang zum Fest 2019 Gespräche zur Änderung des Vertrages zur Durchführung des alljährlichen Stadtfestes aufgenommen. Insgesamt ist mit dem neugefassten Vertrag die Organisation und Durchführung des Festes also weiterhin gesichert und für den Veranstalter planbar.

Die nächsten Stadtfesttermine wären: 1. bis 3. Juli 2022 und 30. Juni bis 2. Juli 2023.

Von Christine Jacob