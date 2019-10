Delitzscher Stadtmauer kann abgerissen werden

Delitzsch

Die Sanierung der teils vom Einsturz bedrohten Stadtmauer kommt nun in die Gänge. Die historische Substanz hat sich im Teilbereich der Leipziger Straße/Mauergasse so geneigt, dass der Umsturz droht. Der Abschnitt ist daher seit Weihnachten 2018 komplett gesperrt. Lange hatte sich die Stadt um die nötigen Fördermittel bemüht, nun kann es losgehen. Der Technische Ausschuss hat am Dienstagabend den Auftrag für den ersten Bauabschnitt zur Sanierung der Stadtmauer vergeben. Eine Firma aus Raguhn-Jeßnitz wird für rund 61 600 Euro die Arbeiten übernehmen. Dabei sollen durch Handabtrag der Mauer möglichst viele wert-volle Ziegelsteine geborgen und eingelagert werden können, die dann für einen späteren Wiederaufbau genutzt werden sollen.

Delitzsch setzt auf Fördergeld

Im betroffenen Bereich neigt sich die Mauer nachgewiesen auf einer Länge von etwa 30 bis 50 Metern und droht umzustürzen. Ursache ist eventuell eine geologische Veränderung durch den Grundwasseranstieg nach dem Ende des Bergbaus in der Region. Die Mauer ist an dieser Stelle rund 80 Zentimeter dick und etwa 3,75 Meter hoch. Der Abtrag wird zunächst bis auf Straßenhöhe hinab erfolgen, das Fundament wird erstmal nicht angefasst. Das ist dann eine Frage des Wiederaufbaus. Der könne bestenfalls im nächsten Jahr erfolgen, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Dieser Wiederaufbau wiederum wird geschätzt rund 440 000 Euro kosten. Für den Abriss kann die Stadt auf Fördermittel aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege des Freistaates setzen. Die Zeichen stünden momentan recht gut, dass auch der Wiederaufbau gefördert werden kann, so Schöne. Eine konkrete Entscheidung steht noch aus.

Anwohner genervt

Die Straßensperrung der Mauergasse bleibt noch eine Weile aufrecht. Das bereitet Anwohnern Probleme, die ihre Grundstückszufahrten nun seit bald einem Jahr nicht nutzen können. Die Einbahnstraßenregelung ist aber aufgehoben.

Von Christine Jacob