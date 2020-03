Delitzscher Stadträte fordern Aussetzung der Kita-Gebühren

Delitzsch

Die Kinderbetreuung in Delitzsch ist ausgesetzt. Betreut werden ausschließlich Kinder von Eltern, die in den infrastrukturrelevanten Bereichen arbeiten. Etwa 120 Anträge dazu sind in Delitzsch bewilligt worden.

Delitzsch wartet ab – Politiker wollen Entscheid

Die Elternbeiträge für März waren am 15. des Monats fällig. Was die nächsten Monate angeht, wartet die Stadt auf eine Festlegung des Freistaates Sachsen. Die Fraktion von Freier Wählergemeinschaft und BI Menschenskindern beantragt für den Zeitraum der Schließung die Kitagebühren auszusetzen – und zwar für alle Eltern, auch für die, die einen Anspruch auf Notbetreuung haben.

Stadtrat Delitzsch tagt vorerst nicht

Da der Stadtrat im März nicht tagen wird, schlägt die Fraktion vor, dass die Aussetzung im Rahmen einer Eilentscheidung des OBM festgelegt wird. Der Antrag ist am Mittwoch im Rathaus eingegangen.

Von cj