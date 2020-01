Delitzscher Stadträte haben Lösung zur Badfrage – Freibad wird gerettet

Delitzsch

Es ist ein historischer Moment in 30 Jahren Nach-Wende-Politik im Delitzscher Stadtrat. Aus diesem Stadtrat heraus wird eine Millioneninvestition angeschoben, die mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Per Antrag von verschiedenen Fraktionen, welche die Mehrheit des Stadtrates darstellen, sollen die Neubaupläne eines Sportbades in der Sachsenstraße nicht länger verfolgt werden. Dafür wird das Freibad gerettet und dort ein Hallenneubau vorangetrieben.

Ein Antrag für Delitzscher Zukunft

So will es ein gemeinsamer Beschlussvorschlag des Fraktionsbündnisses von Freien Wählern und der Bürgerinitiative Menschenskinder, der CDU sowie des Grünen-Stadtrats Jörg Bornack. Dieser Antrag wurde der Stadtverwaltung unmittelbar vor der Stadtratssitzung am Donnerstagabend übergeben. Im Februar wird dieser Antrag behandelt und zum Beschluss gebracht. Die Verwaltung bekommt damit im Wesentlichen Aufgaben, an deren Ende nicht weniger als der Erhalt des Freibads steht. Gleichzeitig soll die Neuerrichtung eines Hallenbades mit 6 Bahnen (a 25 Meter) auf dem Gelände des Elberitzbades konzipiert werden.

Delitzsch muss sparen

Kurze Historie zum Sportbad-Aus 1) Im Oktober 2017 kommt die Idee „Errichtung einer touristischen Freizeiteinrichtung mit multifunktionalem Charakter, einschließlich eines Sportbades mit Außenbecken“ am Standort Sachsenstraße offiziell in den Stadtrat. 2) Im November 2018 fasst der Stadtrat den Beschluss zu den Vorplanungen des Neubaus. Kriterien: Sollten im Ergebnis dieser Planungsphase die Investitionskosten über 16 Millionen Euro und einen Zuschussbedarf für die ersten beiden Betriebsjahre über 600 000 Euro liegen, wird das Vorhaben nicht umgesetzt. 3) Im Dezember 2019 werden dem Stadtrat die Ergebnisse vorgestellt. Ergebnis: Das gewünschte Komplettbad mit Sauna ist zum Preis von 16 Millionen Euro nicht zu haben. Auch der Zuschussbedarf reißt schon in den ersten Jahren mit 640 000 Euro jährlich die Vorgabe.

Hintergrund ist, dass inzwischen durch die Stadtverwaltung bekannt gemacht wurde, dass die Errichtung des Bades zwar möglich, die künftigen Betriebskosten aber problematisch sind. Der Antrag beinhaltet die Lösung zu einem nachhaltigen und zukunftsfähigen Badstandort, den sich die Kommune leisten kann.

