Delitzsch

Was Friseure können, können nur Friseure. Was Schauspieler können, können nur Schauspieler. Annika Gerber greift und kämmt durch Haare, dreht sie auf Wickler und wirft diesen kurzen Prüfblick – fast schon, als würde sie das professionell machen. Franz Gnauck wird immer zügiger im Umgang mit den Wicklern und Klammern, hantiert mit dem Frisierumhang als wäre das sein Job. Eigentlich sind die beiden aber keine Friseur-Lehrlinge, sondern Studenten. Und die stecken gerade im harten Training.

Dübenerin übt mit Delitzscher Studenten

Für das neue Sommerstück von Baff-Theater und Theaterakademie Sachsen müssen zwei der sechs Darsteller Friseure spielen. Das Stück „Salon Marlon“ spielt in einem fiktiven Friseursalon auf der Bühne des Tiergartens. Alles dreht sich in dem eigens für Delitzsch geschriebenen Stück um das Leben, Lieben, Leiden und natürlich auch Lachen in einer Kleinstadt. Doch nicht nur der Text muss sitzen, wenn die Dialoge zwischen Trockenhaube und Illustrierter geführt werden, auch die Handwerkskniffe sollen klappen.

„Idealerweise soll es so aussehen, als ob sie es wirklich können“, sagt Friseurin Stefanie Peschel. Sie selbst hat schon im LandschafftTheater-Projekt in Bad Düben mitgewirkt, kennt daher das Team der Akademie und erklärte sich bereit, den Studenten eine fixe Friseurlehre zu verpassen und darf dafür das Hairhouse in der Breiten Straße von Delitzsch nutzen, wo sie selbst angestellt ist.

Die Studenten lernen für das neue Sommerstück die Kniffe von Friseurin Stefanie Peschel Quelle: Christine Jacob

Regelmäßig kommen die Studenten zum Training. Geschnitten wird nicht auf der Bühne, doch ansonsten bleibt kaum was aus. „Wir fokussieren uns auf das Eindrehen“, erläutert Stefanie Peschel. Aber auch die anderen Bewegungen müssen sitzen. Friseure greifen auf eine ganz bestimmte Art in Haare, sie bürsten und kämmen auch forscher als man sich selbst mit der Bürste durch die Haare gehen würde. Für Franz Gnauck ist es eine besondere Herausforderung. Während Annika Gerber immer schon mal ihre Schwestern frisiert hat und selbst lange Haare trägt, hat er keinerlei Erfahrungen. Stefanie Peschel übt und übt immer wieder mit ihren „Azubis“. „Sie machen das gut“, blickt sie zuversichtlich auf die Premiere.

Premiere im Tiergarten Delitzsch

Am 21. Juni um 20 Uhr ist Premiere im Tiergarten Delitzsch. Weitere Vorstellungen: 22. Juni, 5., 6. Juli jeweils 20 Uhr. Karten zu 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es unter: info@theaterakademie.net beziehungsweise info@baff-theater.de oder auch telefonisch unter: 034202 36070.

Von Christine Jacob