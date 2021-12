Delitzscher Super-Impfer haben die 10.000 geknackt

Delitzsch

Am Sonntag hat er wieder gearbeitet. Stundenlang. Er findet das selbstverständlich. Der Delitzscher Internist Gerhard Neumann hat an diesem Tag unter anderem zahlreiche Feuerwehrleute mit der Booster-Impfung versorgt. Der Impfarzt hat inzwischen die Marke von 10 000 Impfungen geknackt.

Kaum frei

Gerhard Neumann und seine Frau Annett, die ihn als Krankenschwester stets begleitet, hatten dieses Jahr kaum einen Tag frei, auch nicht an Wochenenden. Als zu Jahres- und Impfbeginn medizinisches Personal gesucht wurde, sagten sie sofort zu, um mitzuhelfen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Im Rahmen mobiler Impfteams hat das Ehepaar so 8500 Menschen impfen können, in der eigenen Praxis nun schon mehr als 2000. Und diese Zahlen steigen weiter. Die Neumanns machen weiter, verzichten weiter auf freie Tage und Erholung, damit Corona seinen Schrecken verlieren kann.

Ein Beispiel von vielen

Annett und Gerhard Neumann stehen stellvertretend für so viele Medizinerinnen und Mediziner in Delitzsch, Nordsachsen und dem ganzen Land: „Meine Kollegin Britta Fischer ist auch ganz fleißig in Sachen Impfung und das ist nur ein Beispiel für all die fleißigen Ärzte hier“, lobt der Mediziner, der selbst eigentlich schon das Rentenalter erreicht hat, all die Kolleginnen und Kollegen für ihren unermüdlichen Einsatz. Denn: „Wenn du impfst, da kannst du nix anderes nebenbei machen“, sagt der Doktor.

Für ihn, seine Frau, das gesamte Praxisteam und die Patienten heißt das: Es werden schon das ganze Jahr über auch mal Sprechstunden verschoben, um die Kapazitäten für die Impfung zu haben. „Meine Patienten haben Verständnis“, lobt der Internist, „und auch ohne unser tolles Schwesternteam wäre das alles nicht möglich, wir sind sehr dankbar.“ Auch die drei Kinder der Neumanns ziehen voll mit, die Tochter hilft immer mal mit. Viele Praxen sind in Zeiten von Corona zu Familienbetrieben geworden, die die Impfquote nach oben heben.

Viel unterwegs

Inzwischen haben Neumanns durch ihren Einsatz ohne Unterlass ganz Nordsachsen und viele Menschen kennengelernt. Sie impften nicht nur im Altkreis Delitzsch, sondern zum Beispiel auch ganz am anderen Ende des Landkreises: „Wir waren in Torgau und konnten uns um die Pflegeheime kümmern, da bin ich heilfroh drüber, dass wir das schaffen konnten“, berichtet Gerhard Neumann, „Corona in einem Heim, das wäre das Allerschlimmste!“ In der Region Torgau sei man unterversorgt mit Hausärzten, erzählt der Impfarzt, „und die paar, die es gibt, die kommen gar nicht mit dem Impfen hinterher.“

Die Kreuzimpfung von erst Biontech und dann Moderna begrüßt der Arzt sehr. Wenn man aber nicht nur einen Weihnachtswunsch, sondern den größten derzeit erfüllen wollte, so wäre es dennoch, die Zuteilung beziehungsweise Begrenzung von Biontech-Impfstoff aufzuheben. Und der Arzt hofft, dass sich noch viele Menschen von ihm und den Kolleginnen und Kollegen impfen lassen.

Von Christine Jacob