Delitzsch

Die Delitzscher Tafel wird weiterhin existieren und Bedürftigen helfen. Der Verein, der in den vergangenen Monaten um Obdach und damit seine Zukunft fürchten musste, ist jetzt endgültig gerettet. Dabei ist nun von einer neuen Ausgabestelle an einem anderen Ort auch keine Rede mehr.

Ausgabestelle bleibt am gewohnten Ort

Die Tafel bleibt weiterhin mit ihrer Ausgabestelle in der Leipziger Straße, die dort vor mehr als zehn Jahren in dem einstigen Aldi-Markt errichtet worden war und sehr beliebt ist. Dabei hieß es vor wenigen Monaten noch, dass die Delitzscher Tafel raus muss. Der Vertrag lief zum Februar aus, übergangsweise konnte die Tafel noch bleiben. Nur bis jetzt konnte die Tafel dort bleiben und die Bedürftigen versorgen. Eigentlich. Der Verein konnte sich die Miete nicht mehr leisten, hatte aus Not selbst den Vertrag aufheben müssen und war auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten gegangen. Während für die Eilenburger Ausgabestelle nur Nebenkosten und in der Laußiger Ausgabestelle gar nichts zu bezahlen ist, fraßen die Mietkosten den Verein in Delitzsch zuletzt regelrecht auf. Es reichte gerade mal, um die Fixkosten zu decken. Strom, Wasser und sonstige Nebenkosten zu zahlen – im Winter blieben die Heizungen zum Sparen aus und die Mitarbeiter froren lieber. Nun sieht es gut aus, dass das in Zukunft nicht mehr sein muss. Zwischen dem Objektvermieter und dem Verein ist ein neuer Vertrag geschlossen. Das Angebot sei sehr sozial und ein Zugehen auf die Tafel, schildert Tafel-Mitbegründer Steffen Hampl.

Renovierung im laufenden Betrieb

Voraussichtlich Ende September wird es eine symbolische Neu-Eröffnung geben und der Standort, gleichzeitig die Zentrale für den Verein in der Region, in die Zukunft geführt. Bei laufendem Betrieb werden ab kommenden Monat die nötigen Renovierungs- und kleinere Umbauarbeiten stattfinden. Der zwischenzeitlich anberaumte Vertrag in einem anderen Objekt in Delitzsch und noch weiter im Zentrum der Stadt unterzukommen, hat sich zerschlagen. Alle anderen Angebote waren aus Sicht der Tafel nicht vertretbar, da zu weite Strecken für die Bedürftigen zurückzulegen gewesen wären oder auch die Alternativen nicht finanzierbar gewesen wären.

Verein ist optimistisch

Unterdessen blickt der Verein weiter optimistisch nach vorn. So ist es angedacht, eine neue Form der Ausgabe speziell für Bedürftige aus dem Umland zu entwickeln, die den Weg zu den Ausgabestellen in Delitzsch, Eilenburg und Laußig nicht bewältigen können und auch keine Unterstützung von ihren Verwandten oder Freunden bekommen. Fast 2000 Menschen wird monatlich von der Tafel geholfen. Auch die Spendenbereitschaft war in den vergangenen Monaten wieder gestiegen. Zudem läuft aktuell wieder das Tafelgarten-Projekt mit Langzeitarbeitslosen. 57 Teilnehmer hat das Jobcenter Nordsachsen in diesem Jahr bewilligt. Sie engagieren sich in neun Vereinen in und um die Loberstadt. Mitte April haben sie mit dem Anbau angefangen, aus verlassenen Gärten richtige grüne Oasen gemacht. Die Ernte geht direkt an die Tafel, die damit frischeste Ware anbieten kann. Die Fortbildungsakademie der Wirtschaft ( FAW) initiierte mit dem Kreisverband der Kleingärtner und der Tafel das Projekt.

Von Christine Jacob