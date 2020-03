Delitzscher Tafel erweitert Lieferservice

Region

Die geltenden Regeln im Umgang mit dem Corona-Virus stellt auch die Delitzscher Tafel vor neue Herausforderungen. Wie der Verein jetzt mitteilte, werde deshalb der bereits bestehende Lieferdienst im Landkreis Nordsachsen, in der Region Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben und Laußig erweitert. „Zusätzlich werden nach Bedarf bedürftige Menschen, die sich in Isolation/Quarantäne befinden, mit Lebensmittellieferungen unterstützt. Auch Menschen, die zur sogenannten Hochrisiko-Gruppe gehören und sich in Selbstisolation befinden, werden nach Möglichkeit beliefert“, so Tafel-Sprecher Steffen Hampl. Derzeit gäbe es 25 Stationen in der Region, die von den Mitarbeitern angefahren werden. Die Tafel hat schon zuvor auf den Lieferdienst gesetzt, ältere und gehbehinderte Kunden mit Lebensmitteln beliefert.

Zusammenarbeit mit Partnern klappt gut

Befürchtungen, dass weniger Lebensmittel zur Verfügung gestellt werden, haben sich in der Delitzscher Region bisher nicht bestätigt. „Wir können uns nicht beschweren, arbeiten mit den Partnern gut zusammen und sind weiter in der Lage, Lebensmittel anbieten zu können“, so Hampl.

Tafel-Ausgabestellen in Eilenburg und Laußig bleiben geschlossen

Um die Mitarbeiter so gut wie möglich zu schützen, bleiben die Ausgabestellen der Delitzscher Tafel in Eilenburg und Laußig bis auf Weiteres geschlossen. Die Kunden können jedoch die Ausgabe in Delitzsch nutzen. Diese ist unter Beachtung strenger Hygienebestimmungen weiter geöffnet.

Anmelden und Informieren können sich Betroffene von Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr unter der Rufnummer 034202 350820 oder per Mail unter info@delitzscher-tafel.de. Auch auf Facebook / Delitzscher Tafel e.V. kann man sich informieren.

