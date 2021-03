Delitzscher Theaterakademie macht aus Corona-Nöten Tugend

Delitzsch

Schauspielunterricht, Tanztraining, Sprecherziehung und vieles mehr. Die Ausbildung an der Theaterakademie Sachsen im Oberen Bahnhof Delitzsch ist vielseitig – und eigentlich körperbetont, nicht selten mit Nähe verbunden. Doch auch in Zeiten von Corona, Lockdown und Abstand geht es gut mit der Ausbildung.

Unterricht immer möglich

„Wir haben durchgehend unterrichten können“, freut sich Akademieleiterin Jana Bauke, „es ist spannend, wie viel man hinbekommt, wenn man neu denkt.“ Während es auf der Hand liegt, Theorieunterricht online zu geben, wird es bei Sprecherziehung, Gesang und Co. schon schwieriger. So wird zum Beispiel vom Dozenten sonst die Atmung auch mal per Handauflegen überprüft, was jetzt natürlich nicht geht. Die Auszubildenden haben im vergangenen Jahr also unter anderem noch mehr gelernt, in sich hinein zu spüren und ihren Körper selbst zu kontrollieren. Und wo sonst live vorgesprochen wurde, ging es nun darum, sich vor der kleinen Handy- oder PC-Kamera zu beweisen – eine gute Vorbereitung für die sogenannten E-Castings, die in der Branche nicht erst seit Corona üblich sind.

Der Unterricht an der Theaterakademie Sachsen lief ab Ostern 2020 weitgehend unter freiem Himmel. Quelle: Christine Jacob

„Insgesamt wird uns das Thema Online-Unterricht auch nicht verloren gehen“, blickt Jana Bauke auf eine Zeit ohne Lockdown voraus. Viele Aspekte könnten auch zukünftig gut genutzt werden. Froh ist das Team dennoch, dass die Abschlussklasse in der Präsenz unterrichtet werden kann: Plexiglaswände, Maskenpflicht im Gebäude, kein Gruppenunterricht, möglichst wenig Begegnungen und beim Fechttraining immer zwei Degenlängen Abstand gelten unter anderem.

Projekte in Planung

Und auch in diesem Jahr wird die Theaterakademie so viel Kultur wie möglich für die Delitzscher anbieten. So ist auch 2021 wieder mindestens ein Klappstuhlkonzert geplant, das Sommertheater wird draußen und auf Abstand gespielt (Termine für beides werden noch bekannt gegeben) und insgesamt wird alles, was draußen möglich ist, nach draußen verlegt. Der Unterricht übrigens auch. Die frühlingshaften Temperaturen in der letzten Februarwoche führten schon mal zum Klassenzimmer unter freiem Himmel.

Von Christine Jacob