Schon am Montag könnte es so weit sein: Der Tiergarten Delitzsch zeigt erstmals Geparden. Zunächst ein Exemplar wird an diesem Mittwoch in Delitzsch ankommen. Ohne den Förderverein wäre das so schnell nicht möglich gewesen. Hartnäckig hält sich allerdings noch bevor es so weit ist die Kritik an der Haltung. Berechtigt?