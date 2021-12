Delitzscher Tiergarten will noch mehr Patenschaften

Delitzsch

Die Schautafeln mit den Patennamen reichen bald nicht mehr aus, dabei wurden erst neue errichtet. Der Tiergarten Delitzsch hat immer mehr Fördernde, die die Arbeit des Zoos per Patenschaft unterstützen. Mehr ist in dem Falle immer besser, sodass der Tiergarten Delitzsch weiter Hilfe sucht – einige Tiere kommen da besonders in Frage.

Besonders fünf Arten will der noch amtierende Tiergartenleiter Konstantin Ruske, der die Einrichtung wie geplant Ende des Jahres wieder verlässt, Interessierten ans Herz legen. Denn es gäbe durchaus „Paten-Allstars“ wie die Erdmännchen, Schneeeule und andere Arten, andere dagegen wären bislang mit weniger Beachtung bedacht und haben noch gar keine Tierpatinnen oder -paten.

Tiere suchen Patenschaft

Dazu zählen unter anderem der Stelzenläufer. Ein Pärchen dieser Küstenvögel kann man in der großen Voliere „Einheimische Vogelwelt“ erleben. 50 Euro pro Jahr kostet die Patenschaft. Auch der Himalaya-Glanzfasan als Hühnervogel aus dem asiatischen Hochgebirge und mit fast unwirklicher Farbenpracht stellt ein schönes Patenschaftsgeschenk für 50 Euro dar.

Bislang patenlos sind auch die azurblauen Pfeilgiftfrösche, die Patenschaft kostet 15 Euro. Sieben der im Südamerikanischen Regenwald hochgiftigen, knallig gefärbten Froschlurche kamen im Juli aus dem Zoo Halle nach Delitzsch und das Tiergartenteam bereitet sich bereits darauf vor, in die Nachzucht einzusteigen und hat spezielle Brutstätten besorgt.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Als Gegengewicht zur festtäglichen Völlerei passt perfekt die Patenschaft für eine Schlankmanguste, die dann gleich noch für den Neujahrsvorsatz herhalten kann“, wirbt das Tiergartenteam weiter. Die 100 Euro teure Patenschaft der kleinen Raubtiere ist ein exklusives Geschenk, denn deutschlandweit werden die Schlankmangusten nur im Tiergarten Delitzsch gezeigt. Weltweit können Gäste den wohl kleinsten Waran, den Kings-Waran auch nur in Delitzsch bestaunen. Die Patenschaft kostet 50 Euro.

Unterstützung hilft

Über 150 Tierpatinnen und -paten unterstützen regelmäßig ihre Lieblinge im Delitzscher Tiergarten und tragen so einen wichtigen Teil zur Verbesserung und Komplettierung der Anlagen bei. Jährlich kommen durch Patenschaften im Tiergarten Delitzsch über 20 000 Euro zusammen, die der Förderverein des Tiergartens Delitzsch in Projekte investieren kann.

Patinnen und Paten erhalten eine Urkunde sowie die Einladung zum jährlichen Patenschaftstreffen und werden auf Wunsch auf der Patentafel und auf der Internetseite des Tiergartens veröffentlicht.

Weitere Informationen erhält man online https://tiergartendelitzsch.files.wordpress.com/2021/10/flyer-tierpaten.pdf, telefonisch im Tiergarten 034202 56419 und an der Tiergartenkasse.

Von Christine Jacob / lvz