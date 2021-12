Delitzscher Tiergartenchef: „100 000 Besucher sind machbar“

Delitzsch

Der Tiergarten Delitzsch steht vor einem Leitungswechsel. Nach knapp über einem Jahr als Interims-Chef verlässt Konstantin Ruske wie geplant die Einrichtung. Im Gespräch mit der LVZ blickt er auf schöne und traurige Momente und in die Zukunft.

Ihr letzter Arbeitstag ist der 29. Dezember, mitten in der Woche. Es geht nahtlos weiter. Kein Resturlaub, kein gar nix? Sachen packen und los?

Richtig. Ich hätte zwar auch Überstunden nehmen können, aber ich wollte diese drei Tage unbedingt noch arbeiten.

Warum?

Erstens, weil ich noch den Mistcontainer schieben muss, der Handwerker hat nämlich Urlaub und einer muss es ja machen. Und um die Geschäfte zu übergeben an Frau Dr. Wiegand.

Darf man nun verraten, wo genau es Sie hin verschlägt und wo Sie am 3. Januar anfangen?

Ungern. Als Zoomensch ist man sehr abergläubisch und deswegen redet man nicht darüber.

Haben Sie schon die Träne im Knopfloch wegen des Abschieds?

Definitiv. Es war eine sehr schöne Zeit hier.

Sie haben das aber schon häufiger durch, dass man Abschied nehmen muss. Sie haben in vielen Zoos gearbeitet, die deutlich größer und prominenter als Delitzsch waren, zum Beispiel im Zoo Leipzig. Und im Grunde haben Sie schon früh angefangen und dementsprechend eine lange Laufbahn …

Ja, stimmt. Schon als Kind bin ich anderen auf den Geist gegangen, um in Zoos gehen und schließlich arbeiten zu dürfen.

Zur Person Konstantin Ruske (38) arbeitete seit September 2020 für den Tiergarten Delitzsch, 2021 hat er die beliebteste Delitzscher Freizeiteinrichtung als Interims-Chef geführt. Nun kehrt Tier-gartenleiterin Elisabeth Wiegand wie geplant aus dem Babyjahr zurück. Konstantin Ruske arbeitete vor seiner Zeit in Delitzsch zuletzt als Kurator für Arten-schutz, Gartenbereich und Entwicklung im Zoo Magdeburg. Zuvor war er in verschie-denen großen Zoos tätig, in Delitzsch leitete er erstmals die Einrichtung komplett selbst. Ab Januar ist er wieder Chef einer zoologi-schen Einrichtung. Der Tiergarten Delitzsch hat nun 118 Tierarten, knapp 600 Tiere leben im Zoo.

War Delitzsch trotzdem einzigartig für Sie?

Ja, tatsächlich. Delitzsch war der kleinste Tiergarten, in dem ich gearbeitet habe und allein deswegen anders als die anderen. Und ich war zum ersten Mal wirklich der Leiter, vorher Assistent oder Kurator. Das hier waren ganz wichtige Erfahrungen, die ich so vorher nicht sammeln konnte. Hier sind deutlich mehr Felder auf denen man sich bewegen muss in seiner Leitungstätigkeit. Es sind alles Sachen, die ich in den anderen Zoos nicht hatte.

Und die Sie auch nicht mehr missen möchten?

Die ich nicht mehr missen möchte, wenn man sich sicher sein kann, dass es ungefähr so wie hier auch woanders läuft. Denn es ist in meiner Wahrnehmung eine sehr angenehme Zusammenarbeit auf allen Ebenen gewesen. Nicht nur mit den Kollegen im Tiergarten, mit denen man zusammen viel erreicht hat. Sondern eben auch mit den Kollegen, die in den Ämtern unterstützt haben, von unserer Stadtverwaltung bis zur Amtstierärztin oder der Unteren Naturschutzbehörde. Es war ein gemeinsam für die Sache arbeiten. Das kennt man aus der Zoowelt nämlich durchaus auch anders. Und wenn das so weitergeht an anderer Stelle, dann möchte ich sowas nicht mehr missen.

Gerade auch in Zusammenarbeit mit dem Förderverein ist viel erreicht worden. Er ist ja neben der Trägerschaft der Stadt die zweite große Stütze. Es sind viele neue Arten gekommen und Projekte umgesetzt worden. Was bedeutet Ihnen am meisten davon?

Da muss man tatsächlich eine kleine Reihe aufzählen, ohne jetzt all die über 40 Arten zu benennen, die neu gekommen sind. Es geht zum Beispiel um Bausachen. Von unseren gemeinsamen Projekten ist es sicherlich die Gepardenanlage, die wir fertigstellen konnten, die einen Meilenstein darstellt. Es war ein großes Projekt, das sich über mehrere Jahre gestreckt hat. Baulich ist nun alles so gut aufgestellt, dass die Zucht möglich ist. Auf Platz zwei sehe ich die renovierte Australienvoliere. Dort konnten wir auch andere australische Vogelarten neben dem Wellensittich etablieren. Fast genauso wichtig ist, dass wir die Zooschule in der Gesamtgestaltung der Terrarien und Aquarien sehr stark aufwerten konnten. Auch da haben wir nun eine ganze Menge neue Arten. Und das ist alles nicht wenig für etwas mehr als ein Jahr. Und nun noch das Netz für die Kranichanlage, sodass dort 2022 eine Voliere entstehen kann und neue Arten einziehen können, sofern gewünscht.

Was gesellt sich so unter die mehr als 40 Arten, die neu sind?

Da sind natürlich viele Vogelarten dabei, gerade im Bereich der Wasservögel. Allein elf sind Gänse- und Entenvögel. Das ist relativ einfach mit so einem Teich, da kann man ja immer noch was dazu tun (lacht). Noch mal 15 siedeln sich im Aquarien- und Terrarienbereich an. Arten wie die Tomatenfrösche, die Rosenboas, die Kings-Warane und viele mehr. Da kommt relativ schnell was zusammen und man ist bei über 40.

Sie sind großer Wassergeflügelfan. Aber wenn Sie mal ehrlich sind, sind Sie hier doch zum Zebrafan geworden, oder?

Ich bin natürlich auch häufig großer Fan von Tieren, die einen gerade besonders beschäftigen – wenn sie neu da sind, eingewöhnt werden müssen oder etwas anderes ist. Man ist oft konzentriert auf das, was einem teilweise auch Probleme bereitet. Zebras sind für mich immer schon schön, es sind ganz wichtige Zootiere und für einen Tiergarten wie Delitzsch das gewisse Extra, wo man sagen kann „Wir sind ein Zoo“ – hier kann man nämlich auch Zebras sehen und nicht nur ein Pony, obwohl das natürlich auch schön ist.

Und doch scheinen Sie ganz vernarrt in Zebra Django …

Ja, wir haben dieses Jahr aus dem traurigen Umstand, dass wir den anderen Zebrahengst leider verloren haben, weil er den Rangkämpfen mit den Stuten nicht gewachsen war, noch das Beste machen können. Wir haben das absolute Wahnsinnstier Django aus dem Zoo Osnabrück bekommen. Ein gestandener Zuchthengst, sehr toll im Umgang mit den Stuten. Und auch den Tierpflegern gegenüber überzeugt er durch einen angenehmen Charakter und lässt sich durchaus auch gerne mal striegeln und all sowas. Das ist nicht selbstverständlich. Zebrahengste können auch sehr böse sein.

Django, benannt nach dem Western von Quentin Tarantino, wo sich der Held von seinen Ketten losreißt, macht rundherum was er soll?

Ja, er hat alle drei Stuten gedeckt, sodass wir hoffen dürfen, dass wir 2022 mindestens ein Zebrafohlen haben. Natürlich kristallisiert sich schon eine Lieblingsstute heraus, aber er wird deshalb nicht angreifend den anderen gegenüber. Django ist ein optimales Tier, den würde ich gerne mitnehmen.

Da muss man also in Ihren Umzugswagen gucken und kontrollieren …

… richtig, schauen Sie dann mal, ob ich den unter irgendeinem Teppich versteckt habe (lacht). Aber zur Erklärung: Es ist nicht typisch, dass Zootiere sich anfassen lassen – aber wenn das so ist und es auf gegenseitigem Einverständnis basiert, dann ist das eine tolle Sache. Denn wenn Tiere so entspannt sind, dann ist das für eine Tierhaltung in menschlicher Obhut das Beste, was passieren kann.

War es eine der in Delitzsch prägenden Erfahrungen, den anderen Zebrahengst zu verlieren?

Das war durchaus der Tiefpunkt des Jahres. Eben weil das Zebra so ein wichtiges Zootier ist. An einem Tag noch quietschfidel und dann liegt es da tot – das war definitiv der unschönste Moment 2021. Auch weil man sich die Frage stellt, was wir falsch gemacht haben könnten. Die Untersuchung hat gezeigt, dass er den Kampf mit den Stuten verloren hatte und wir nichts hätten machen können. Ansonsten ist es im Zoo natürlich häufig so, dass Freud und Leid eng verknüpft ist.

Was gab es da noch?

Wir haben dieses Jahr die Bienenfresser erfolgreich zur Fortpflanzung bringen können und zwei Jungvögel, Männchen und Weibchen, aufziehen können. Aber es sind auch vier Jungtiere an einem Regentag verklammt. Es ist vermutlich nur passiert, weil uns einfach noch die Erfahrung fehlte und das ist traurig. Man lernt halt manchmal leider nur auf die harte Tour. Aber ansonsten gab es keine Schicksalsschläge, sondern deutlich mehr Positives.

Was zum Beispiel?

Wir haben erstmalig drei Bartmeisen aufziehen können. Auch erstmalig zwei Säbelschnäbler. Die Gimpel hatten erstmalig Jungtiere, auch wenn sie noch nicht aufgezogen wurden, aber es geht in die richtige Richtung. In der Gesamtheit der Voliere „Einheimische Vogelwelt“ sind wir ein ganzes Stück weiter auf dem Weg – nämlich die Tiere auch zu vermehren. Denn wenn das nicht gelingt, machen wir irgendwas nicht richtig. Wo Tiere sich wohlfühlen, pflanzen sie sich fort.

Werden Sie den Tiergarten Delitzsch im Auge behalten?

Ja. Definitiv! Das geht mir ja auch mit anderen Zoos so, auch mit denen, wo ich nicht gearbeitet habe. Man guckt, ob es mit bestimmten Tierarten klappt und ob man mal wieder was hört. Und wenn Bedarf von den Kollegen ist, kann man mich immer anrufen. Man geht ja ohnehin im Guten und natürlich verfolgt man das Thema weiter und denkt an die Zukunft. Ich habe zum Beispiel noch Bruthöhlen für die Wiedehopfe bestellt und ein Kollege aus einem anderen Zoo meinte zu mir, es müsse mich doch gar nicht mehr so interessieren. Ich sage mir da: Doch, es interessiert mich. Ich habe den Vogel des Jahres 2022 hierher geholt und dann möchte ich auch, dass die die Chance haben, sich zu vermehren.

Es war ja klar, dass es nur ein Jahr ist, da kann man doch mal Dienst nach Vorschrift machen …

Das kann ich nicht. Das ist mein Leben. Dafür macht es mir einfach auch zu viel Spaß. Es war ja auch ein Ansporn zu gucken, was man in einem Jahr alles schaffen kann. Und was man jetzt begonnen hat, das wird ja erst in den nächsten Jahren noch richtig spannend.

Nennen Sie mal ein Beispiel …

Die Pfeilgiftfrösche, die wir dieses Jahr anschaffen konnten, sollen sich fortpflanzen. Die Kolleginnen aus dem Revier sind in den Zoo Leipzig gefahren und haben sich dort über die Zucht ausgetauscht. Wir haben entsprechend vorgesorgt, damit wir jedes Ei einzeln aufbewahren können so wie es in der Natur auch wäre. Denn wenn ich die alle in ein Becken tue, dann fressen sie sich gegenseitig. Mit unserer Vorsorge jetzt wird es nächstes Jahr sehr wahrscheinlich Nachwuchs bei den Fröschen geben können. Das hätte ich schon gerne selbst noch miterlebt, wie aus diesen Kaulquappen Frösche werden. So freue ich mich dann aus der Ferne darüber.

Sie haben auch mal gesagt, dass Sie das alles nicht allein für den einzelnen Zoo machen, sondern für das große Ganze. Richtig?

Deswegen habe ich mich eben zum Beispiel auch gefreut, dass wir einen unserer Springtamarine zu unseren Kollegen nach Nowosibirsk schicken konnten. Das würde mir gefallen, dass man dadurch, dass Delitzsch da ein Tier abgegeben hat Zuchterfolge am anderen Ende der Welt haben könnte. An sich versuche ich es immer alles als großes Ganzes zu sehen. Ich helfe gerne. Wir können ja nur profitieren von allen Verbindungen. Man kann als Tiergarten nicht genug Freunde haben.

Der Tiergarten Delitzsch hat sehr viele Freunde …

Ja, allein schon den Förderverein und seine Mitglieder. Dazu die vielen Tierpaten. Aber eben auch große Firmen wie die Wohnungsgesellschaft oder die Stadtwerke.

Ist das anders als andernorts?

Ja. Hier ist es so, dass die Leute und Firmen auf den Tiergarten zukommen. Man ist hier nicht Bittsteller, sondern die Leute kommen und wollen was für ihren Tiergarten tun. Das ist vielleicht auch etwas, was ich woanders vermissen werde, weil es eben nicht selbstverständlich ist.

Besuche hier sind nicht ausgeschlossen? Vielleicht auch mal in Form eines Tiertransports? Oder weil Sie mal nicht wissen, was Sie am Sonntag machen?

Eher letzteres (lacht). Ja, Tiertransport, das kann passieren. Aber auch wenn es keinen arbeitstechnischen Grund gibt, denke ich, werde ich mindestens einmal im Jahr vorbeischauen und gucken, was so passiert.

Dann fallen Sie auch in die Besucherstatistik. 2020 waren es 76 000 Gäste. Sind 100 000 Besucher drin?

Das ist absolut möglich. Definitiv. Denn all die Punkte des Tiergartens Delitzsch bis hin zu dem, dass man bei uns wirklich auch die Tiere sieht, werden sich immer mehr zum Vorteil für den Tiergarten Delitzsch entwickeln. Wir punkten noch mit Vorteilen wie günstigen Preisen, kostenlosen Parkplätzen und vielem mehr. Die 100 000 sind absolut machbar.

Was wünschen Sie persönlich dem Tiergarten Delitzsch?

Ganz konkret, dass die Gepardenhaltung weiter ausgebaut wird und dass am Ende Zucht steht. Denn so viel wie dort an Geld, Zeit und ehrenamtlichen Stunden des Fördervereins investiert worden ist, wäre es die schönste Belohnung, wenn es am Ende auch junge Geparden gibt. Und dann wünsche ich dem Tiergarten viele junge Enten. Und natürlich wünsche ich ihm Stück für Stück neue Anlagen. Und wenn es dann 100 000 Besucher sind, wünsche ich ihm, dass vielleicht doch die Wiese daneben dazu genommen wird und es noch ein Hektar mehr wird. Ich wünsche ihm also nix Verrücktes, sondern gesundes Wachstum. Nur stagnieren darf es nicht!

Und wenn Sie ihm noch eine Tierart wünschen dürften?

Dann Tapire, konkret südamerikanische Tapire.

Warum genau die?

Weil die sehr zahm werden. Und in der Regel kann man die den ganzen Tag durchkraulen und das ist für Besucher ein Highlight. Und das ist eine Tierart, die das selber liebt und die man nicht dazu bringen muss. Es ist ein exotisches Tier, sie sind skurril und hier im Umkreis gibt es sie nicht. Diese Art könnte den Tiergarten noch mal auf eine andere Stufe bringen. Wir sind ja keine trockene Schule, sondern die Leute sollen Freude haben und dabei was lernen.

Gut, dann bestellen wir also Tapire. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für ihr Wirken hier.

Von Christine Jacob