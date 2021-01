Delitzscher Tiergartenchef blickt auf bewegtes Jahr

Delitzsch

Es ist kaum treffender zu formulieren. „Zwischen Gepard und Corona“ hat Konstantin Ruske, Teil der Leitungsspitze des Delitzscher Tiergartens, den Rückblick auf das vergangene Tiergartenjahr überschrieben.

Beliebt wie eh und je

Der Tiergarten ist die beliebteste Delitzscher Freizeiteinrichtung, da konnten auch Corona und Lockdown nichts ändern: „Trotz 16 Wochen, in denen der Tiergarten schließen musste, fanden fast 76 000 Tagesbesucher den Weg in unseren Park und geben uns damit einen Rückhalt, der uns optimistisch in die kommende Saison blicken lässt“, bilanziert Konstantin Ruske. Das treue Publikum habe großartig unterstützt – mit Tierpatenschaften, Sach- und Futterspenden und dem Kauf von 1000 Jahreskarten.

Konstantin Ruske vertritt bis Ende 2021 Elisabeth Wiegand als Leiter des Delitzscher Tiergartens. Quelle: Stadtverwaltung

Tierisch gute Neuigkeiten gab es 2020 definitiv: „Aus der vielköpfigen Jungtierschar sticht besonders Nachwuchs bei Trampeltier, Springtamarin und Kleinem Soldatenara hervor“, so der Biologe. Auch im vergangenen Jahr konnten wertvolle Beiträge zum Artenschutz geleistet werden. In der erst 2019 eröffneten Voliere zur einheimischen Vogelwelt wurden 16 Rebhühner erbrütet, wovon ein Großteil im Leipziger Land ausgewildert werden konnte, um die Bestände dieser immer seltener werdenden Feldhuhnart zu stützen. „Auch Singdrosseln scheinen sich in der begehbaren Anlage sehr wohl zu fühlen und zogen eine ganze Schar Jungdrosseln heran“, berichtet der Tiergartenchef.

Neue Tiere

Auch sind weitere Vögel eingezogen. Dunkelroter Ara und ein Gelbbrustara, ein Paar Himalaja-Glanzfasane, Rohrammern sowie Ringschnabelenten und Kappensäger zur Bereicherung des Wasservogelteiches. Neu sind auch zwei Schlankmangusten. Bei den Erdmännchen zog ein „Frauchen“ aus dem Zoo Schwerin ein – die Chancen auf Nachwuchs im Frühjahr stehen gut. „Als zukünftiger Stammvater vieler Zebrafohlen wird sich hoffentlich ein junger Hengst aus dem Naturzoo Rheine erweisen“, so Ruske.

Für das meiste Aufsehen aber dürfe der Gepard Tayo gesorgt haben, der seit Oktober im Tiergarten lebt. Die feierliche Übergabe der Anlage war für Anfang November geplant, musste aus bekannten Gründen auf das Frühjahr verschoben werden und soll den Auftakt der kommenden Saison markieren. Nun will sich das Team gemeinsam mit dem Förderverein der Umgestaltung der Wellensittich- beziehungsweise Australienvoliere widmen.

