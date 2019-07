Delitzsch/Laue

Es hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert im Tierheim Delitzsch im Ortsteil Laue, das Heim hat ordentliche Öffnungszeiten, bietet viele Aktionen wie Benefizkonzerte und Social Walks. Auch baulich ist die Einrichtung moderner geworden. Viele Umbaumaßnahmen fanden in den letzten Jahren statt, so haben die Katzen zum Beispiel deutlich schönere Räume zur Verfügung. Ein großes Projekt steht aber noch aus.

Stein statt Holz

Im Tierheim soll ein Hundehaus entstehen. Die alte Anlage aus Zwingern für eine Kapazität von 52 Hunden ist inzwischen arg in die Jahre gekommen, teils ist sie verwittert. Gebaut aus Holz hat die Reihe von Unterschlupfbauten eben trotz guter Pflege nicht das ewige Leben. Der Bau eines neuen Hundehauses aus Stein soll nun Abhilfe schaffen. „Man muss es auch unter pflegerischen Aspekten bei der täglichen Arbeit mit den Hunden sehen“, erläutert Tierheimchef Maik Hasert, „Materialien aus Stein lassen sich leichter hygienisch reinigen.“

Wenn man an die mitunter harten Wintertage und heißen Sommer denke, würden immer wieder Bedenken auftauchen, dass die Hunde dem Wetter ausgesetzt sind und als Schutz lediglich die vorhandenen Holzhütten dienen. Zwar wird stets daran gearbeitet, diese entsprechend der Jahreszeit so angenehm wie möglich für die Schützlinge umzurüsten, jedoch ist dies auch nur begrenzt möglich. In einzelnen Bereichen sind Holzbalken weggefault. Entstehen soll ein sicheres, stabiles und kälte- sowie wärmegeschütztes Hundehaus.

Die alten Hundezwinger werden so gut wie möglich hergerichtet Quelle: Christine Jacob

Bald Baustart

Noch in diesem Jahr, voraussichtlich schon im September, soll Baustart für das Hundehaus sein. Dabei sind die Baukosten noch nicht ganz genau und abschließend geklärt – fest steht lediglich, dass das Projekt mehrere zehntausend Euro kosten wird. Die Fördermittel sind bereits in Aussicht gestellt, der Tierschutzverein wird aber einen hohen Eigenanteil aufbringen müssen. Momentan geht der Verein von einer Startsumme von 50 000 Euro aus, die er auch mittels Spenden aufbringen möchte.

Spendenkonto Tierheim Delitzsch e.V., IBAN: DE 33 8609 5554 0350 0110 21, BIC: GENODEF1DZ1, Verwendungszweck: Herzenswunsch Hundehaus

Von Christine Jacob