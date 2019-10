Delitzscher Traumduo Kademann&Denef singt wieder

Delitzsch/Schenkenberg

Einfach aus „Spaß an der Musik“ sitzen sie da am Klavier. Sie proben, planen, perfektionieren. „Einfach aus Spaß an der Musik“, sagen Stefan Kademann und Matthias Denef würden sie tun, was sie eben tun. Es klingt profan und vermag nicht zu erfassen, wie zauberhaft ihre Kleinkunst ist. Denn was sie tun, klingt nach mehr, jedenfalls würden die Delitzscher gerne mehr davon haben.

Bisher nur ein Auftritt

Wer Glück hatte, hat das Duo vor fast zwei Jahren bei seinem ersten und bislang einzigen Auftritt erleben dürfen. Es war der Abgesang im Schlosskeller, als Rico Eichler dort Anfang 2018 mit einem kleinen Fest die Segel strich und Stefan Kademann als Sänger debütierte. Es war einer dieser legendären Abende, an denen vielleicht Kapitel enden und doch große Geschichten ihren Anfang nehmen könnten. Bis dahin war es nur wenigen vergönnt, das Talent des 46-Jährigen bestaunen zu dürfen.

Auftritt ist schon ausverkauft

Jetzt ist es Ende des Monats wieder an der Zeit, doch der Auftritt in der Pfarrscheune Schenkenberg ist ausverkauft – der Geheimtipp ist keiner mehr ... Stefan Kademann, der vielleicht sympathischste Delitzscher aller Zeiten, ist das, was man eine Gelegenheitsrampensau nennen darf. Ein wohlwollend schüchterner Mensch mit jungenhaftem Charme und einem immer wieder aufblitzenden Showtalent. Sonst arbeitet Stefan Kademann in Schichten im Gewerbegebiet Südwest, in seiner Freizeit pflegt er eine Leidenschaft für die guten alten Zeiten wie die Zwanzigerjahre, die Titanic und Oldtimer. Stefan Kademann haben es die alten Lieder wie „Tauben vergiften“, „Alles wegen der Leut’“ oder „Ich hab ka Lust“ angetan, er schwärmt von Künstlern wie Otto Reutter, Friedrich Holländer, Georg Kreisler oder Bodo Wartke. In seinem Freundeskreis gibt er sie auch immer mal zum Besten und die Zuhörer sind stets verzückt.

Musikalische Männerfreundschaft

Ungefähr zehn Jahre schon ist der Angestellte mit Profimusiker Matthias Denef befreundet. Beim Profi hatte er damals angefangen, Klavierstunden zu nehmen und sich damit einen Kindheitstraum erfüllt. Schnell erkannten sie, dass sie einiges verbindet. Es entstand eine Männerfreundschaft aus Spaß an der Musik, denn beide begeistern sich für die heiteren und die nachdenklichen Stücke des vergangenen Jahrhunderts.

„ Stefan singt ein lustiges Lied unter Hausmusikcharakter“, beschreibt der 46-jährige Matthias Denef ihr Tun. „Die flirrenden Zwanzigerjahre haben es uns genauso angetan wie etwa Bodo Wartke mit seinem Stück ‚Kompromissbereit’“, so Stefan Kademann. Witzig-zweideutig geht es zu, wenn das Duo gemeinsam musiziert. Und vielleicht, macht zumindest Matthias Denef Hoffnung, vergehen nicht wieder Jahre bis zum nächsten Auftritt.

Stefan Kademann und Matthias Denef sind am 26. Oktober mit ihrer kleinen Revue „Aus dem alten Plattenschrank“ in der Pfarrscheune Schenkenberg zu erleben, Beginn ist 20.30 Uhr. Die Veranstaltung ist ausverkauft, an der Abendkasse besteht höchstens noch die Chance auf Restkarten.

Von Christine Jacob