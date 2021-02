Delitzsch

„Wir verstehen, dass es für die Menschen frustrierend ist, wenn die Onlinebuchungen im Portal des Freistaates nicht funktionieren oder wenn sie stundenlang in den Telefon-Warteschleifen festhängen“, sagt Nadine Fuchs. Wie die Sprecherin der Delitzscher Stadtverwaltung weiter ausführt, müsse letztlich jedoch erst einmal ausreichend Impfstoff vorhanden sein, damit auch Termine vergeben werden können. Die Logistik für die Buchung von Impfterminen für die Bürgerinnen und Bürger obliege dem Freistaat und dem von ihm beauftragten DRK.

Angebote werden nur selten genutzt

Allein die Gruppe der über 80-Jährigen mit der aktuell höchsten Prioritätsstufe in Delitzsch und den Ortsteilen machten laut Verwaltung rund 2200 Personen aus. Eine eigene Buchungslogistik aufzubauen, könne die Stadt daher nicht leisten. „Bisher gab es dazu auch nur vereinzelt Anfragen“, sagt Fuchs. Von Shuttle-Busfahrten direkt zum Impfzentrum sehe die Stadtverwaltung unter anderem wegen der Infektionsgefahr ab.

Anders in Krostitz. Die Gemeinde bietet Seniorinnen und Senioren Hilfe bei der Terminbuchung an, wenn sie keine unterstützenden Verwandten oder Bekannten haben. Im Bürgerbüro sind die Mitarbeiterinnen dafür unter den Telefonnummern 034295 75011 oder 75042 erreichbar. Doch es wird um Verständnis gebeten: Die Gemeinde könne nur auf dieselbe Plattform wie alle anderen Interessenten zugreifen. Sie hat keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit der Termine. Die Anfragen sind eher selten, so Alexandra Kutter vom Bürgerbüro. Aber sie konnte schon buchen. Meistens helfen die Kinder oder die Enkel. Auch Schönwölkauer, die zum Verwaltungsgebiet gehören, könnten sich melden. Aktuell werden die Termine bereits für den März vergeben.

Krostitzer haben die Möglichkeit das Messegelände mit dem eigenen Auto oder dem Linienbus zu erreichen. Dennoch sei für gerade für Hochbetagte auch die verbleibenden Fußwegstrecken ein Problem, weiß der Löbnitzer Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU). Seine Gemeinde bietet ebenfalls die Unterstützung beim Terminbuchen an. Die Gemeinde hatte zudem alle betreffenden Senioren angeschrieben und sie auf die Impfmöglichkeit hingewiesen. „Wir hoffen darauf, dass es bald die mobilen Impfzentren gibt. Wenn eins nach Löbnitz kommt, könnten wir auch besser organisieren, dass die Bürgerinnen und Bürger dorthin kommen“, sagt Hoffmann

Nicht alle Gemeinde können helfen

Die Gemeinde Rackwitz unterstützt schon länger beim Buchen von Online-Terminen. Wer zuhause keine Möglichkeit hat, dies im Internet zu erledigen, kann die Mitarbeiterinnen im Bürgerbüro unter der Telefonnummer 034294 71115 oder -16 kontaktieren. Rackwitzer, die sich für das Impfzentrum in der Leipziger Messe entscheiden, haben in Rackwitz zudem die Möglichkeit, mit der S-Bahn zur Neuen Messe Leipzig zu gelangen.

Es steht zudem für Nordsachsen noch ein weiteres Impfzentrum in Belgern zur Verfügung, das jedoch von Delitzsch aus knapp 70 Kilometer entfernt liegt, während viele bis zur Neuen Messe Leipzig nur etwas mehr als 20 Kilometer bewältigen müssen. Von Rackwitz aus sind es acht Kilometer.

Lage soll sich im März bessern

Die Gemeinde Wiedemar bietet bisher keine Hilfe bei Buchung von Impfterminen an. Um eine derartige Möglichkeit auszuloten, stehe die Verwaltung aktuell in Kontakt mit dem DRK, erklärt Bürgermeister Steve Ganzer (CDU).

Aktuell steht auf der Website www.sachsen.impfterminvergabe.de: „In Sachsen können derzeit keine Termine für die Erst-Impfung in Impfzentren vereinbart werden. Weder telefonisch noch online. Der Grund dafür ist eine reduzierte Liefermenge des Impfstoffs von Biontech/Pfizer.“ Schwerpunkt seien zurzeit die Erstimpfungen in Pflegeeinrichtungen. Ab Anfang März soll es wieder Termine in Größenordnungen geben. Die Zweit-Impfungs-Termine seien sichergestellt.

