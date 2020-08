Delitzscher Unternehmen im Corona-Stress-Test

Delitzsch

Seit Monaten arbeiten Delitzscher Unternehmen unter Corona-Bedingungen. Die Auswirkungen sind je nach Branche ganz unterschiedlich. Vor vier Monaten hatte die LVZ bei Delitzscher Betrieben gefragt, wie die Lieferketten halten. Doch diese waren und sind nicht immer das größte Problem.

Sandstein bleibt aus

Beim Natursteinhändler Alf Alltag, der damals mit der Belieferung zufrieden war, hat sich das gewandelt: Sandstein kommt nicht mehr an. Das bei Bauherren beliebte Material wird in Schlesien in Polen bezogen. Prinzipiell wäre der Import aus dem östlichen Nachbarland auch nicht das Problem, „aber der Hersteller hat keine Leute. Er arbeitet mit Mitarbeitern aus der Ukraine. Und die dürfen nicht einreisen.“ Das trifft den Delitzscher Natursteinhandel empfindlich. Denn das Material, das Kunden gern in ihre Gartenmauern und Terrassenbegrenzungen verbauen, macht einen relativ großen Umfang der Geschäftstätigkeit aus.

Anzeige

Absatzeinbruch bei Autozulieferern

Nach wie vor in Kurzarbeit sind Mitarbeiter bei Profilstahl Delitzsch. Das Unternehmen kann 800 gezogene Sonderprofile sowie Keilstähle mit engen Toleranzgrenzen fertigen. Im April hatte Geschäftsführer Rolf Lüdenbach signalisiert: Mit den Zulieferern gibt es keine Probleme. Aber der Absatz war eingebrochen. Wenn keine Autos und keine Flugzeuge gebaut werden, gibt es keine Nachfrage nach diesen Produkten. Laut Verband der Deutschen Automobilindustrie wurden in Europa im ersten Halbjahr dieses Jahres 5,1 Millionen Pkw neu zugelassen, das waren 39 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Mit minus 35 Prozent fiel der Rückgang in Deutschland noch am geringsten aus. Inzwischen laufen die Bänder wenigstens bei den Auto-Herstellern aber wieder an, kommen die Zulassungszahlen wieder auf Vorjahresniveau.

Weitere LVZ+ Artikel

Schokoladenfabrik sucht Mitarbeiter

Kurzarbeit ist in der Delitzscher Schokoladenfabrik indessen nach wie vor nicht angesagt. Im Gegenteil: Dort werden im Prinzip immer Leute gebraucht und seit Juli wird für Weihnachten hergestellt. Zur Verstärkung des Teams werden da Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit, auch auf 450-Euro-Basis gesucht, sind Stellen vom Mitarbeiter der Qualitätssicherung bis hin zum Industriemechaniker auf der Website ausgeschrieben.

Weinhandel erweitert planmäßig

Beim Delitzscher Online-Weinhandel Ebrosia habe sich die Lage beim Zulieferer-Bereich „sehr gut entwickelt“, so Geschäftsführer Rüdiger Kleinke. „Es gibt keine Probleme. Alle haben sich darauf eingestellt.“ Auch dort laufen bereits die Vorbereitungen auf die Weihnachtsgeschäfte. Die Kunden hätten in den vergangenen Monaten sogar mehr Wein bestellt als sonst und das halte an. Es wurden, wie bereits vor der Pandemie geplant, mehr Mitarbeiter eingestellt. Denn auch die neue Halle ist nun gerade in der Corona-Zeit in Betrieb gegangen. Zu 1600 vorhandenen sind 2000 Quadratmeter Fläche dazugekommen.

Von Heike Liesaus