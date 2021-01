Delitzscher Unternehmen weniger panisch als im ersten Lockdown

Delitzsch

Lockdown und realistisch betrachtet erstmal kein Ende in Sicht. Das trifft alle hart, derzeit besonders auch den Handel und die Unternehmer in der Loberstadt, die seit Wochen kaum oder keine Umsätze machen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Delitzsch hat immer ein offenes Ohr für die lokalen Unternehmer. Es sind viele Sorgen, die an Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz herangetragen werden.

Eine neue Coronaschutzvorschrift wird vom Freistaat veröffentlicht und im Rathaus klingeln die Telefone wieder häufiger mit pandemiebedingten Fragen. Weiterhin gehe eine Vielzahl von Anfragen in der Wirtschaftsförderung ein, berichtet Leiter Alexander Lorenz. Eben insbesondere vor und direkt nach den Veröffentlichungen der Vorschriften kommt es zu der Häufung, aber auch sonst sind die Telefonate vielseitig. Den Anfragenden seien oftmals schnelle Antworten, entscheidendes Handeln, das richtige Vorgehen und der richtige Kontakt wichtig.

Halten an Regeln

Es sind vor allem Themen wie zum Beispiel Kurzarbeiterregelungen, Testzentren, Notbetreuung, Schutzvorkehrungen, Schließregelungen, Hygienevorschriften und auch die Suche nach Geschäftspartnern, die aktuell bewegen. Für Alexander Lorenz ist es erfreulich, dass die Unternehmen in Delitzsch sehr bewusst mit der Situation umgehen würden und versuchen, auch andere Wege und Lösungen zu finden. Es werden und wurden Onlineangebote entwickelt, Homeoffice, Schichtarbeit und neue Arbeitszeitregelungen helfen, die Kontakte zu vermeiden.

Nach Ansicht des Wirtschaftsförderers haben sich viele Gewerbetreibende gut auf die zweite Welle vorbereitet. „Sie sind im Herangehen vorsichtiger und bedachter geworden und haben zahlreiche Schutzvorkehrungen getroffen sowie Lieferantenbeziehungen neu aufgebaut und neue Kommunikationswege geschaffen“, hat Alexander Lorenz mit seinem Team beobachtet. Im März 2020 sei das Bild noch ein anderes gewesen. „Damals war die Situation für uns alle neu. Es gab hektische, teilweise schon panische Fragen und Reaktionen. Das hat sich jetzt deutlich gewandelt. Die Fragen sind mittlerweile präziser“, so Alexander Lorenz.

Bedrohliche Lage

Natürlich fürchten die Gewerbetreibenden Umsatzausfälle und nehmen den Zustand zunehmend als Bedrohung wahr, wenngleich auch beantragte Hilfen in vielen Fällen schon eingetroffen sein sollen. Darüber hinaus bewegt die hiesigen Firmen auch die Sorge um Coronaausbrüche in Reihen der Belegschaft. „Diese Angst lässt sich als größtes Sorgenkind feststellen“, heißt es.

Es gehe aber nicht nur um Problemlagen, sondern auch um Unterstützungsangebote. „So hatte ein großes Unternehmen aus dem Lebensmittelbereich beispielsweise großzügig sein Know How im Umgang mit Hygienevorschriften auch für andere Unternehmen angeboten und dies auch gegenüber dem Landratsamt mitgeteilt“, freut sich der Wirtschaftsförderer.

Stadt bündelt Infos Auf der städtischen Homepage sind unter www.delitzsch.de/wirtschaft/unternehmer-info-corona/ viele Verlinkungen zu allgemeinen und branchenspezifischen Informationsangeboten und Ansprechpartnern in Bezug auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus für Unternehmen gebündelt. Der Delitzscher Wirtschaftsförderer ist unter der Rufnummer 0342026 7109 erreichbar.

Von Christine Jacob