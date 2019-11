Delitzscher Vereine wollen digitaler werden – aber wie?

Delitzsch

Die Digitalisierung dringt in alle Gesellschaftsteile vor. Daher ist es nur folgerichtig, dass sich die Vereine rund um Delitzsch mit neuen Entwicklungen und Technologien vertraut machen und sich digitaler aufstellen wollen. Wie das gelingen kann, war nun Thema des Vereinsinfoabend in der Pfarrscheune Schenkenberg.

Neue Mitglieder ticken anders

Dass Nachholbedarf besteht, war in der Befragung des Netzwerks für bürgerliches Engagement (Gems) im März dieses Jahres deutlich geworden, erklärte Projektleiterin Janet Liebich, die den Abend zusammen mit dem Verein Delitzscher Land organisierte. Die drängendsten Themen neben Steuern und Fördermittelberatung seien die Nachwuchsgewinnung und der Internetauftritt gewesen.

Um sich für eine geeignete Lösung zu entscheiden, sei es für die Vereine zunächst wichtig, die Unterschiede der einzelnen Generationen und die Bedürfnisse der möglichen neuen Mitglieder zu verstehen, erklärte Referent Gordon Logemann, der beim Unternehmen Konica Minolta den Bereich Organisationsentwicklung Kirche und Sozialwirtschaft betreut.

Vereine sollten flexibel sein

Die Generation der Baby-Boomer (1946 – 1964), die aktuell meist die Vereinsarbeit übernehme, sei beispielsweise geprägt von einem hohen Pflichtbewusstsein, sie akzeptiere Hierarchien, ließ sich für einen Beruf ausbilden, den sie bis zur Rente ausübten und präferieren Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Anders verhalte es sich bei den Generationen Y und Z (1980 bis 1995), erklärte Logemann. Sie erwarten einen offenen Umgang mit konkreten Fragen und Veränderungen, legen Wert auf Beteiligung und Selbstorganisation, eine offene Kommunikation – persönlich wie virtuell und flexible Strukturen und Termine. Dies liege daran, dass die Gesellschaft schnelllebiger sei und kaum jemand wisse, wo er beispielsweise in wenigen Jahren arbeite oder wohne. Wer darauf eingehe, könne die jungen Generationen in den Verein holen, so Logemann.

Von Mathias Schönknecht