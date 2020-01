Delitzscher Vereine wollen jetzt öfter bloggen

Delitzsch

Sozial-ökologischer Stammtisch? Was kann bei einem Treffen dieser Art herauskommen? Kommen sich die verschiedenen Gruppen, die sich in Delitzsch mit grünen Themen beschäftigen, nicht auch so zusammen? „Wenn etwas neu anfängt, dann sind noch nicht viele Ergebnisse zu erwarten“, das betonte denn auch Elke Fahr, eine der Initiatorinnen, am Stammtisch, der diesmal im Jugendtreff des Schalom-Begegnungshauses stattfand. Doch auch diesmal war die Runde gut besucht, hatten sich neue Interessenten gefunden.

Stammtisch-Ergebnisse

Dennoch hat der erste Stammtisch im November bereits ein Ergebnis gebracht: Für die Jungen Naturwächter, die kurzfristig keinen Träger mehr hatten, engagiert sich jetzt die neu gegründete Delitzscher Gruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschlands (BUND) und im Quo-Vadis-Treff können sie zusammenkommen. Auch der zweite Stammtisch brachte umsetzbare Ideen: Voraussichtlich wird nun auf der Website des Gems-Netzwerkes auch der Blog für die verschiedenen Stammtisch-Vereine aufgemacht.

Rat fürs Digitale

Das Gems, „Gemeinsam engagiert macht Spaß“, griff in den vergangenen Jahren Vereinen mit Rat unter die Arme. Da ging es um die vielen Dinge, die im Hintergrund von der Förderung, der Buchhaltung bis zur Internetpräsenz bewältigt werden müssen. Derzeit ist das Gems-Netzwerk aber selbst in der Finanzierungskrise, Mittel wurden nicht bewilligt, hauptamtliche Stellen mussten wegfallen. Es wird aber trotzdem auf Sparflamme erhalten. Es gibt weiter den Internetauftritt und Ansprechpartner.

Neuer Treffpunkt

So war es die ehemalige Koordinatorin Janet Liebich, die am Sozial-ökologischen Stammtisch erläuterte, warum Vereine nicht an der digitalen Welt vorbeikommen, welche Websites für die Arbeit hilfreich sind, wie Menschen, die sich engagieren wollen, und mögliche Aufgaben zusammenkommen, und warum alles einfacher sein kann als gedacht.

Weil’s so gut geklappt hat, soll ein Vortrag den Stammtisch auch künftig einleiten. Der war lange noch nicht zu Ende, die verschiedenen Gruppen saßen noch lange zusammen und diskutierten die verschiedensten Themen. Außerdem soll er jeweils bei den verschiedenen Vereinen stattfinden. Das nächste Mal am 31. März ab 18.30 Uhr im Landhaus Hohenroda.

Von Heike Liesaus