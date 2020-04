Delitzscher Verwaltung sagt weitere Veranstaltungen ab

Delitzsch

Als Reaktion auf die Corona-Krise sagt die Stadtverwaltung Delitzsch die nächsten von ihr geplanten Veranstaltungen ab. Der Frühlings- und Genussmarkt sowie das Delitzscher Schlossfest werden in diesem Jahr nicht stattfinden.

Veranstaltungen wegen Corona nicht möglich

Der Genussmarkt hätte am 9. und 10. Mai, das Schlossfest am 23. Mai stattfinden sollen. Marktorganisator Christian Maurer bedauert die Absage, weist jedoch auf die Auswirkungen der Pandemie hin – zum Genussmarkt tummelten sich in den vergangenen Jahren die Massen vor dem Rathaus, eine Entzerrung ist schier unmöglich. Mehr als 120 Spezialitätenhändler, Kunsthandwerker und Gärtnereien hatte Christian Maurer bereits für den diesjährigen Markt vertraglich binden können. Mental waren einige von ihnen schon auf die Absage vorbereitet, hatten damit gerechnet.

Hoffnung auf 2021

„Es waren sehr schöne Angebote dabei, die wir hoffentlich für 2021 verpflichten können“, hofft der Organisator. Der Termin für das kommende Jahr wurde bereits festgelegt. Der Genussmarkt soll am 8. und 9. Mai 2021 stattfinden. Auch für das Schlossfest „Vive le plaisir“ steht der Termin: Am 29. Mai 2021 soll das für dieses Jahr geplante und vorbereitete Programm durchgeführt werden.

Abendmärkte soll es geben

Festhalten will die Stadtverwaltung dagegen an den Abendmärkten. Diese sollen nach der erfolgreichen Premiere 2019 nun wieder ab dem 28. Mai einmal monatlich am Donnerstag ab 16 Uhr stattfinden. „Zur Not werden wir das Areal erweitern, um große Abstände zwischen den Ständen gewährleisten zu können und uns auf Waren des täglichen Bedarfs beschränken“, stellt Christian Maurer in Aussicht.

Von Christine Jacob