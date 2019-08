Delitzsch

Die Stadtverwaltung Delitzsch arbeitet weiter daran, papierärmer zu werden. Die Digitalisierung im Rathaus schreitet immer weiter voran, was Kosten spart und die Umwelt profitiert letztlich auch davon. So soll bis Mitte 2020 die papierlose Rechnungsbearbeitung im Rathaus eingeführt werden. In drei bis vier...