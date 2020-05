Delitzscher Vogelliebhaber hoffen auf Normalität

Delitzsch

In Zeiten von Corona soll man möglichst daheim bleiben, gerade wenn man zur Risikogruppe gehört. Das birgt natürlich die Gefahr, dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Nicht so bei den Delitzschern Karla und Rainer Pfeiffer.

Börse ausgesetzt

Die beiden, sie ist 73 und er 77 Jahre alt, stehen voll im Leben. Das Ehepaar engagiert sich schon lange im Verein der Delitzscher Vogelliebhaber, organisiert zum Beispiel die beliebten monatlichen Börsen mit. Die sind wie so vieles in Zeiten von Corona natürlich erstmal ausgesetzt worden. Weitgehend auch das Vereinsleben der kleinen Gruppe von etwa einem Dutzend Aktiver. „Aber wir halten alle über Telefon Kontakt“, berichtet Rainer Pfeiffer.

Gutes Hobby gegen Corona-Frust

Dank dieses Hobbys wird ihm auch nicht langweilig, es gibt da immer zu tun und sei es auch nur die lästige Bürokratie rund um so ein mit Tierhaltung verbundenes Hobby. „Ich habe genug zu tun mit meiner Vögelei“, sagt der Rentner schmunzelnd. Es herrscht immer ein Vogelstimmengewirr im Garten der Pfeiffers, das an Zoobesuche erinnert. Aras, Wellensittiche, Graupapageien, Kakadus ... von Australien bis China reichen die Ursprungsländer der Arten, die der Delitzscher züchtet.

Rainer Pfeiffer züchtet seit Jahren Vögel von Ara bis Zebrafink (Archivbild). Quelle: Christine Jacob

Seit mehr als 50 Jahren schon züchtet Rainer Pfeiffer. Mit ein paar Wellensittichen im Hühnerzwinger der Schwiegereltern in Krostitz hatte er damals angefangen. Schon als kleiner Junge hatte er sich einen Stieglitz zugelegt, weil ihn Vögel einfach so faszinierten. Auf dem eigenen Grundstück in Delitzsch errichtete er sich dann bald eine eigene große Voliere.

Hoffnung auf baldige Veranstaltungen

Im Sommer oder spätestens September hofft der Verein der Delitzscher Vogelliebhaber wieder seine Börse anbieten zu können. Eigentlich immer am ersten Samstag wird in einer alten Halle auf dem einstigen Selders-Gelände von Ara bis Zebrafink alles gehandelt, was Federn hat und dazu aber auch so manches andere Kleintier verkauft. Die letzten Treffen mussten coronabedingt abgesagt werden.

Von Christine Jacob