Delitzscher Wallgraben wieder zu grün?

Kaum saniert, und dann schon wieder voller Grün? Der Wallgraben in Delitzsch ist in seinen sanierten Abschnitten wieder voller Pflanzen, der Algenteppich musste jetzt sogar abgefischt werden. Stimmt was nicht mit dem sanierten Abschnitt?

Im Jahr 2019 und 2020 fanden die Sanierungsarbeiten der ersten beiden Abschnitte ab dem Halleschen Turm ihre Umsetzung. Rund eine halbe Million Euro kostete die aufwendige Sanierung jeweils, Schilf und Schlamm mussten entfernt werden und Fische umgesetzt, auch jede Menge Müll kam zum Vorschein. Bentonitmatten sollen den Wasserverlust über die Uferböschungen verhindern. Doch ganz so wie er mal sein soll, ist der historische Graben noch nicht.

Die Stadtverwaltung kann Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern jedoch entkräften. Das bis jetzt zu beobachtende Pflanzenwachstum wird als Resultat der Entwicklung des ökologischen Systems im Gewässer selbst angesehen. Vor allem die Algenbildung falle darunter. Bereits im vergangenen Sommer und Herbst war das Pflanzenwachstum, die Verkrautung und Algenbildung vielen negativ aufgefallen. Und so machten manche den Vorwurf, dass Geld sei in den Sand gesetzt.

Gewässer muss sich einpegeln

Doch scheinbar braucht es nur ein wenig Geduld. Fachleute schätzen ein, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis sich im Wallgraben ein ökologisches Gleichgewicht herausgebildet hat. Ein Garten- und Landschaftsarchitekt hatte die Stadt während der Baumaßname zum Thema Ökologie beraten. Bereits im vergangenen Herbst erklärte er, dass – sollten Nährstoffe aus Fließgewässern wie dem Lober in ein stehendes Gewässer wie es der Wallgraben ist, gepumpt werden – diese Nährstoffe für die dortigen Pflanzen verfügbar sind und durch diese gebunden werden. So wurde zum Beispiel auch der Ästige Igelkolben aus dem Lober, der das künstliche Gewässer speist, über schwimmende Samen eingetragen. Der Wallgraben sei in den bereits sanierten Abschnitten als ein junges Gewässer zu betrachten. Und da muss sich das Pflanzenwachstum erst noch einpegeln. Wenn das passiert ist, könnte nach Expertenansicht eine ausreichende Unterwasserflora einen Großteil der eingetragenen Nährstoffe binden.

Unter Beobachtung

„Der Prozess wird weiter in Abstimmung mit dem ökologischen Bauüberwacher beobachtet und falls notwendig im Rahmen von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen reagiert“, so Pressesprecherin Nadine Fuchs auf LVZ-Anfrage. Es ist bereits reagiert worden. Es gab jüngst eine manuelle Abfischung des Algenteppichs, nicht zuletzt um eine Geruchsbelästigung zu verhindern.

Sanierung dauert noch

Die zwei weiteren Abschnitte bis nahe des Tennisplatzes sind noch zu sanieren. Dieses Jahr muss sich zunächst um das Geld gekümmert werden. Der Antrag auf Förderung des Ausbaus im dritten und vierten Abschnitt befindet sich in der Bearbeitung und wird wahrscheinlich im zweiten Halbjahr 2021 gestellt. Von den rund 2 Millionen Euro Gesamtkosten für die Sanierung des Wallgrabens kommen viele Mittel aus dem Bund-Länder-Programm der Städtebauförderung „Zukunft Stadtgrün“.

