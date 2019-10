Delitzscher Wallgraben wird nun geflutet

Delitzsch

Der Delitzscher Wallgraben wird voraussichtlich ab Montag im ersten Bauabschnitt geflutet. Das teilt die Stadtverwaltung Delitzsch mit. Bis zum Erreichen der Sollhöhe werde mit der Dauer von etwa einer Woche gerechnet.

Wasser des Lobers wird in ersten Abschnitt gepumpt

Der erste Bauabschnitt, der von der Halleschen bis zur Leipziger Straße reicht, war im März dieses Jahres trockengelegt worden, nachdem beinah 30 Jahre lang keine Sanierungsmaßnahmen am künstlich angelegten Gewässer rund um die Altstadt vorgenommen worden waren. In den zurückliegenden Jahrzehnten war der Graben zunehmend verschlammt und undicht geworden. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurdennach der Entschlammungund demEntfernen des MüllsBentonitmatten zur Abdichtung eingesetzt. Zuvor waren alle Fische und Muscheln in den dritten und vierten Bauabschnitt umgesetzt worden, deren Sanierung erst im kommenden Jahr eine Rolle spielen wird.

Das Wasser für die Flutung des ersten Abschnitts soll laut Stadtverwaltung aus dem benachbarten Lober gepumpt werden. Ursprünglich hatte der Zufluss der Mulde den im Mittelalter angelegten Wehrgraben rund um die Delitzscher Innenstadt auf natürlichem Wege speisen können. Durch die aufgrund des Bergbaus veränderten Grundwasserhöhen ist das heute jedoch nicht mehr möglich.

Wallgrabensanierung nicht ohne Gegenstimmen

Mitte Oktober hatte der Technische Ausschuss die Arbeiten für den folgenden zweiten Bauabschnitt vergeben. Dieser wird sich zwischen Leipziger Straße und Holzstraße erstrecken und Kosten von rund einer halben Million Euro verursachen. Baustart soll noch im November sein. Von den rund zwei Millionen Euro Gesamtkosten trägt die Stadt Delitzsch rund 800 000 Euro als Eigenmittel. 1,2 Millionen Euro werden aus dem Bund-Länder-Programm der Städtebauförderung „Zukunft Stadtgrün“ generiert.

Die Art und Weise der Sanierung und einige der vorbereitenden Maßnahmen waren nicht ohne Gegenstimmen geblieben: Die „Delitzscher Baumfreunde“ kritisierten beispielsweise, dass mehr als 30 gesunde Bäume entlang des Gewässers gefällt wurden. Obwohl weitere Fällungen noch nicht spruchreif sind,gibt es Befürchtungen, dass auch in den weiteren Abschnitten Bäume weichen müssen. Nach Abschluss der Sanierung plant die Stadt indes, rund 40 Bäume am Wallgraben nachzupflanzen. Aber auch das erneute Einsetzen der Seerosen stößt auf geteilte Meinungen. Dabei wird befürchtet, dass die starken Wurzeln der Pflanzen die etwa sieben Zentimeter dicken Matten zur Abdichtung beschädigen und die Maßnahme unwirksam machen könnten.

Von mathias Schönknecht