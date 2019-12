Delitzscher Weinversand im positiven Weihnachts-Stress

Delitzsch

Quadtisch, praktisch: Dass hinter ihren Wänden edle Tropfen verpackt und nicht etwa Maschinenteile gefräst werden, ist der Halle, die da seit April im Industriegebiet Delitzsch Südwest gewachsenist, nicht anzusehen. Nur die etwas modernere Nuance im Grauton zeigt, dass sie etwas jüngeren Datums ist als das bisherige Domizil des Weinversands ebrosia.

„Der Bau lief perfekt. Übergabe war drei Tage vorfristig“, freut sich ebrosia-Gründer und Geschäftsführer Rüdiger Kleinke. Die Regale stehen, erste Weinkartons stapeln sich darin. Auch das Rollenband für die Verpackung ist installiert. Doch noch ist die Halle nicht in Betrieb genommen. Das war auch gar nicht vorgesehen. Vor allem die Installation der nötigen Software steht noch aus. Erst im Februar will ebrosia mit neuer Technologie an den Start gehen. „Das ist ein großes Projekt, betrifft alle Bereiche. Eine Inbetriebnahme mitten im Weihnachtsgeschäft wäre Wahnsinn“, so der ebrosia-Chef.

Fast wie in der alten Halle: Die ersten Kartons stehen bereits in den neuen Regalen. Quelle: Heike Liesaus

Doch Logistikleiter Lars Giesel strahlt schon jetzt, besonders wenn er mit dem Gabelstapler durch die neuen Gänge kurvt. Denn mit den Lagerflächen bietet der Neubau schon jetzt Entlastung. Und das ist wichtig in dieser Hochzeit des Versandhandels. „Im vorigen Jahr hatten wir mit den Anlieferungen Tetris gespielt“, sagt Rüdiger Kleinke. Heißt: Irgendwann waren die anrollenden Waren, die aus allen Weinländern der Welt nach Delitzsch kommen, nicht mehr so unterzubringen, sodass sie dann effizient entsprechend der Kundenbestellungen für den Versand fertiggemacht werden konnten. Die Kollegen standen sich gegenseitig auf den Füßen. Damit nicht noch mehr Nachfragen eingingen, wurde sogar die Werbung ab 7. Dezember eingestellt. Dank der neuen Halle, sei „wieder ein Fluss entstanden“. Ein Fluss, der ruhig und stetig viel transportiert.

Keine Hektik für den Genuss

So brummt derzeit zwar das Weihnachtsgeschäft, aber Hektik ist in den Hallen nicht zu spüren. Denn in dieser Zeit des Jahres tut diese nicht gut. Wie ist also viel Arbeit ohne Stress zu bewältigen? „Die Prozesse sind genau definiert, jeder weiß, was er zu tun hat, und das wird abgearbeitet“, beschreibt es Rüdiger Kleinke. Und vor allem: Dass „Genuss erleben“ soll auch für die Mitarbeiter gelten. Da gibt es zum Beispiel Gleitzeitmodelle, eine gemeinsame Küche, die tatsächlich benutzt wird. Die Fluktuationsrate ist gering. Auch für solche Leistungen bekam ebrosia den LVZ-Wirtschaftspreis 2019.

Die alte ebrosia-Halle kommt inzwischen an ihre Grenzen. Quelle: Heike Liesaus

Es sind 2000 Quadratmeter Hallenfläche dazugekommen. Bisher waren es 1600 Quadratmeter. „Wir versenden zurzeit 1200 bis 1300 Pakete am Tag. Wir wollen in den nächsten fünf Jahren auf 3000 wachsen“, so Kleinke. Das wird dann auch die 30-köpfige Belegschaft. Es sind jetzt schon zwei neue Mitstreiter im Marketing eingestellt. Die Aufträge sollen schließlich erst einmal anlaufen. Im vorigen Jahr wurden fünf Millionen Flaschen umgeschlagen. Mit der neuen Halle könnten es zehn Millionen werden. Und falls dann der Platz nicht reichen sollte: Das Grundstück nebenan ist schon mal gekauft.

LVZ-Wirtschaftspreis Für seine Leistungen wurde ebrosia-Gründer Rüdiger Kleinke im Oktober mit dem Wirtschaftspreis 2019 der LVZ Delitzsch-Eilenburg ausgezeichnet. Der Physiker gründet seinen Weinversand 1997, war damit Pionier des Online-Weinhandels. Seit dem Jahr 2000 firmiert das Unternehmen unter ebrosia. Inzwischen ist es einer der führenden Weinversandhäuser in Deutschland mit über 1000 Produkten, über 120 000 Kunden und 30 Mitarbeitern.

Von Heike Liesaus