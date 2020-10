Delitzsch

„Wir haben bewusst darauf verzichtet, die Straße zu sperren“, sagt Rico Eichler. Der 42-Jährige Gastronom ist Vorsitzender der Delitzscher Werbegemeinschaft und Inhaber des Restaurants zur Schloßwache. Er blickt positiv auf die dritte Ausgabe von „ Delitzsch strahlt“, die im September als „kleines Lichterfest“ durchgeführt wurde, zurück, auch wenn einige Besucher die fehlende Sperrung bemängelten. „Es sollte ein Flanieren sein“, sagt Eichler, und Ansammlungen größerer Gruppen sollten vermieden werden.

Einschränkungen ziehen sich durch das gesamte Jahr, bilanziert Eichler. „Handel, Gastronomen, Dienstleister. Alle haben zu kämpfen“, sagt der Vorsitzende. „Wir bemühen uns aktuell, alles wieder aufzubauen.“ Doch auf der Eilenburger Straße, mit deren Händlern die Werbegemeinschaft einst gegründet worden war, wird es immer leerer.

Werbegemeinschaft mit konstanter Mitgliederzahl

„Von den Gründungsmitglieder befinden sich lediglich noch drei Unternehmen in der Werbegemeinschaft“, sagt Eichler. Besonders schmerzhaft sei die Aufgabe des Haushaltswarengeschäfts der Familie Adam vor wenigen Monaten – nicht nur für die Eilenburger Straße, auch für die Vereinsarbeit innerhalb der Werbegemeinschaft, erklärt Eichler.

Rico Eichler, 42, ist Vorsitzender der Delitzscher Werbegemeinschaft und Inhaber des Restaurants zur Schloßwache. Quelle: Mathias Schönknecht

Die Mitgliederzahl bleibe seit einigen Jahren dennoch konstant bei etwa 50, erklärt der Vorsitzende. Aktuell seien es 51 Mitglieder, die sich mittlerweile im gesamten Stadtgebiet verteilen. Im vergangenem Jahr habe es vier Neuzugänge gegeben. Aber: Die Werbegemeinschaft brauche wieder ein „Wir“, sagt Eichler. Aktuell bringe sich „nur eine Handvoll Mitglieder mit Vorschlägen und Taten ein“. Um die Stadt mit Leben zu füllen und um einen gesunden, attraktiven Handel mit Veranstaltungen, Gastronomie und Dienstleistungen zu betreiben, bedarf es aber viele Ideen und Helfer, so Eichler.

Stadtgutschein in Delitzsch gut angenommen

Ein positives Beispiel sei der im Sommer des vergangenen Jahres eingeführte Delitzscher Stadtgutschein. Dieser kann nicht nur in einem einzigen Laden eingelöst werden, sondern bietet eine Vielfalt an Anlaufstellen. Dem Inhaber steht es frei, wo oder für was er seinen Gutschein einlöst, ob er ihn komplett in einem Geschäft oder auf mehrere Adressen aufteilt. 20 Delitzscher Geschäfte beteiligen sich aktuell an der Aktion. Über 1000 Gutscheine seien laut Eichler mittlerweile verkauft worden. „Ein großer Erfolg.“

Auch wenn sich die Planung momentan auf kurzfristige Veranstaltung stützt, soll es auch im kommenden Jahr und langfristig verkaufsoffene Sonntage geben. „Daran halten wir als Werbegemeinschaft fest“, sagt Eichler. In diesem Jahr sollen Geschäfte noch einmal zum „bunten Herbst“ am 8. November und zum Adventsmarkt-Sonntag am 6. Dezember öffnen, außerdem soll am 20. Dezember eine Ersatz-Veranstaltung für den ausgefallenen Autofrühling stattfinden.

Von Mathias Schönknecht