Delitzscher Wirt: Politik ist falsch und demütigend

Delitzsch

Immer wieder neue Corona-Maßnahmen, neue Verordnungen – gerade auch der Gastronomie setzt das ziemlich zu. Mit einem emotionalen Facebook-Post sorgte nun ein Delitzscher Gastronom für Aufmerksamkeit im Netz. Wie sehen es seine Kollegen?

Emotionaler Post aus der Schloßwache

Rico Eichler Quelle: privat

Rico Eichler, Inhaber des Restaurants „Zur Schloßwache“ in Delitzsch, sorgte am Wochenende mit seinem emotionalen Post im Netzwerk Facebook für viel Resonanz. Darin berichtet der Gastronom, dass er sein Geschäft bis 6. Februar schließe, „um abzuwarten was unsere Regierung bis dahin für neuen Schwachsinn beschließen wird.“ Dies geschehe ausgerechnet auf den Tag genau, als er vor 16 Jahren im Alter von gerade mal 27 das Haus übernahm und es zum Erfolg führte, den ihm manche nicht zugetraut hätten. Am Ende seines Schreibens wendet sich Rico Eichler direkt an die Regierenden: „Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Michael Kretschmar, sehr geehrte Frau Staatsministerin Petra Köpping, falls Sie bei Ihren Entscheidungen in der Corona-Politik für die Gastronomie, Handel und weitere Dienstleister Rat und Hilfe benötigen, können Sie gern bei uns anfragen. Sie werden sich einen Tag in der realen Welt aufhalten, um dann festzustellen, wie falsch, demütigend und unsozial Sie Ihre Politik führen!“ Fast 300 Mal (Stand Redaktionsschluss) wurde dieser Post geteilt, etliche Kommentare sammeln sich darunter.

Doch wie geht es anderen Gastronomen in der aktuellen Situation? Wie sehen sie es mit Verordnungen und Maßnahmen? Welche Sorgen haben sie konkret?

Ristorante Roma – alles perfetto

Arben und Yevgeniya Bushaj führen das Roma. Quelle: Wolfgang Sens

„Perfetto, im Moment kommen wir klar“, erzählt Mister „Perfetto“ Arben Bushaj aus dem Delitzscher Ristorante Roma. Für einen Januar sei sein Restaurant gut gebucht. Er sei optimistisch, dass es so bleibt. Noch immer blicke er jedoch mit Schrecken ins vergangene Jahr zurück. „Öffnungszeiten bis 20 Uhr haben uns fast das Genick gebrochen, weil unser Hauptgeschäft, die Weihnachtsfeiern, abgesagt wurden. Die Gäste haben sich was in Sachsen-Anhalt gesucht, wo länger geöffnet war“, sagt der Restaurant-Chef. Jetzt darf er bis 22 Uhr öffnen und die Situation normalisiere sich. „Alles gut“, lächelt der 50-Jährige.

Landgasthof Podelwitz blickt optimistisch ins Jahr

„Wir haben geöffnet und blicken optimistisch nach vorne. Grundsätzlich geht es uns gut“, erzählt Sven Seher (50) Geschäftsführer vom Landgasthof Podelwitz. Das Haus habe auch von seinen Feiern im Saal gelebt, das müsse erst wieder kommen. Nur bis 22 Uhr will keiner feiern. Das Betriebsergebnis werde dadurch gedrückt. Die Gäste seien vernünftig, haben Verständnis. „In der Woche gibt es jetzt immer einen Platz, an den Wochenenden kommen mehr Gäste, sind wir zufrieden mit der Auslastung. Wir beschäftigen immerhin 14 Leute, die wollen wir natürlich in Lohn und Brot halten und auch nicht ziehen lassen müssen“, so Seher.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Krebsbachstübchen Rackwitz erwartet Vollgas-Sommer

Im Rackwitzer Krebsbachstübchen klagt Chef Sebastian Berger (37), der auch der Koch ist, über zu wenige Gäste, obwohl an fünf Tagen in der Woche geöffnet ist. Es komme weniger Laufkundschaft. Die Gäste reservieren jetzt prinzipiell. „Das ist für mich und die Planung in Ordnung, aber ein paar mehr Gäste dürfen es sein“, lädt der Wirt zu einem spontanen Kneipenbesuch ein. Er sei optimistisch und richte sich auf einen „Vollgas-Sommer“ ein. Am 12. Februar gibt es den nächsten Thementag im Krebsbachstübchen, dann lädt Sebastian Berger zum Schlachtefest ein.

Mittagsangebote halten Adler-Team in Atem

„Es muss gehen“, sagt Michael Krahl, der den Gasthof im Hotel Goldener Adler betreibt. „Ich habe 2020 übernommen, bekam keine Unterstützung.“ Aber vormittags kurz vor 10 Uhr hat er richtig Stress. Er hat sich auf Mittagsangebote montags bis freitags verlegt und die sind gefragt. „Das hält uns in Atem. Zum Glück“, so der 34-Jährige. „Das Abendgeschäft hat für uns noch Zeit. Es wäre schön, wenn wir erstmal wieder Buffets für Veranstaltungen und Familienfeiern im frisch renovierten Saal machen könnten.“

Von Christine Jacob, Heike Liesaus, Frank Pfütze