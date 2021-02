Delitzscher Wirtschaft kommt (noch) gut durch die Corona-Krise

Delitzsch

Welche Folgen die Corona-Pandemie bislang für die Delitzscher Unternehmen aller Art hatte, bilanzierte Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz am Donnerstagabend im Stadtrat. Ein rosiges Bild war es nicht, das er da zeichnete. Aber auch kein allzu düsteres. Noch kommt die Delitzscher Wirtschaft gut durch die Corona-Zeit.

„Schock“ für Unternehmen

Stabile Zahlen: 1829 Gewerbe waren 2020 – dem ersten Pandemiejahr – in ganz Delitzsch gemeldet. 150 Gewerbe wurden neu angemeldet, dem gegenüber standen 130 Abmeldungen. 2019 waren es noch fast 30 Abmeldungen mehr (genau: 158) und 133 Anmeldungen von Gewerben. Der Arbeitsmarkt ist laut dem Wirtschaftsförderer, der sich dabei auf die Daten der Agentur für Arbeit bezog, noch robust. Das Mittel der Kurzarbeit, welches auch in Delitzscher Unternehmen gezogen werden musste, habe sich als wirksam erwiesen. Corona sei aber natürlich auch für Delitzscher Unternehmen ein „Schock“ gewesen, bilanzierte der Wirtschaftsförderer – dies aber nicht nur streng wirtschaftlich betrachtet, sondern weil es durch Corona schwere Erkrankungen und auch menschliche Verluste in Unternehmen gab.

Alexander Lorenz Quelle: Christian Maurer

Chancen sehen: Grundsätzlich lobt der Wirtschaftsförderer, der täglich in Kontakt mit Delitzscher Händlern und Unternehmern steht, die Haltung in der lokalen Wirtschaft: „Der erzwungene Wandel wurde als Chance begriffen.“ So seien zum Beispiel neue Angebote im Internethandel entstanden, Kooperationen anberaumt worden, Unternehmenshilfen gut genutzt worden.

Die Stimmungslage sei zwar schon vom „Kämpfen“ geprägt, dies aber insgesamt erfolgreich. Grundsätzlich hätten es gerade die kleinen Händler in kleinen Städten schwer mit den großen und Internetriesen mitzuhalten – was ja schon vor Corona ein Problem war. Nun müsse überlegt werden, ob man nicht künftig Beschränkungen wie Öffnungsverbote an Sonn- und Feiertagen aufheben könne, um den Handel nach der Krise anzukurbeln. Dabei allerdings ist Delitzsch natürlich an Gesetze gebunden.

Nicht alle werden überleben

Ängste bleiben: „Es ist zu befürchten, dass nicht jedes Unternehmen in Delitzsch überleben wird“, stellte Alexander Lorenz aber auch klar. Während es durchaus – etwa im Logistiksektor – Unternehmen gibt, die Zuwächse und gute Auftragslagen verzeichnen sowie händeringend nach Fachkräften suchen, fürchten an anderer Stelle Unternehmen ums Überleben, haben Umsatzeinbrüche, müssen Entlassungen vornehmen und mit Existenzängsten leben. Vor allem die direkt von den Schließungsvorgaben betroffenen Händler, Dienstleister und Gastronomen sind schwer ge- und betroffen. Laut Stadtverwaltung waren im Kernstadtbereich der Einkaufsmeile vom Markt bis Ende der Eilenburgerstraße und direkt angrenzender Straßen rund zwei Drittel der dort ansässigen etwa 130 Ladengeschäfte geschlossen. Die konkret von Schließungen betroffenen Unternehmen kritisieren auch die teils zu zögerlichen Auszahlungen versprochener Hilfen oder auch immer weiter steigende und letztlich über den Kopf wachsende Ausgaben wegen Hygiene-Auflagen.

Von Christine Jacob