Delitzscher Wirtschaftsförderer lobt Unternehmen

Delitzsch

Mit einem optimistischen Schreiben hat sich der Delitzscher Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz an Unternehmer und Händler gewandt.

Umsatzausfälle treffen hart

Darin schreibt der Wirtschaftsförderer von Respekt dafür, dass die Delitzscher Unternehmer die aktuellen Probleme mit starkem Willen und Zuversicht meistern würden. „Mit dem Ausmaß dieser Krise hat keiner gerechnet“, so Lorenz, „die Umsatzausfälle treffen insbesondere viele kleine Einzelhändler, Gastronomen und Gastgeber auf das Brutalste.“

Anzeige

„ Delitzsch floriert“ wird umgesetzt

Die Stadt werde sich verändern. Er persönlich sehe der Zukunft mit Zuversicht entgegen. „Denn ich verbinde damit die Hoffnung, dass alle an einem Strang ziehen und die Chance, dass die Bürger in Zukunft ein neues Bewusstsein für die Unterstützung von lokalen Helden entwickeln“, so Lorenz weiter. Viele würden jetzt merken, wie es ist, wenn etwas fehlt. Zur Unterstützung der Handelslandschaft soll es in nächster Zeit einige Aktionen wie Plakate an den Ortseingängen oder die Umsetzung der Blüh-Aktion „ Delitzsch floriert“ geben.

Von cj