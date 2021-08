Delitzsch

Helfen, aber wie? Bei Sven Taube kam die gute Idee in der Nachtschicht im Delitzscher Ursa-Werk, wo er die Verpackungs-Anlage bedient. „Man hatte ja immer die vielen Bilder im Kopf“, stellt der 56-Jährige fest. Während die Menschen im Katastrophengebiet an der Ahr darum ringen, die Verheerungen irgendwie in den Griff zu bekommen, herrscht in der Region Delitzsch der Alltag. Das Ehepaar Taube wollte gern helfen. Aber die beiden Delitzscher wollten auch, dass die Hilfe bei jemandem persönlich ankommt. Der Gedanke: Das Nützliche mit dem Hobby verbinden. Denn die Taubes sammeln seit circa 20 Jahren Zollstöcke. Und nun stand die Tausch-Börse in Hof bei Oschatz kurz bevor. Die Gliedermaßstäbe sind heutzutage oft Werbeartikel. Warum sollten sie nicht auch Spenden für die Betroffenen der Flutkatastrophe einwerben?

Werbemittelhersteller Matthias Müller aus Chemnitz war schnell mit im Boot. Er stellte die bedruckten Messgeräte zur Verfügung. Die beiden Zollstock-Sammler-WhatsApp-Gruppen, in denen die Taubes Mitglied sind, wurden auf die Aktion eingestimmt. 250 Stück waren dann bereits vor der Börse in Hof weg, erzählt Birgit Taube. Auch Leute, die keine Sammler sind, kauften. Die Laubes wurden sie auch bei Gartennachbarn oder im Heimatverein los. 

Dann wurden noch einmal 100 Stück bei der Börse an den Mann und die Frau gebracht. Die Taubes begeistert, dass so viele noch mehr als die festgelegten 5 Euro gegeben haben, oder dass sie spendeten, obwohl sie keinen Zollstock mitnahmen. Zollstockbörsen-Organisator Volkmar Thümmler hatte eine Spendenbox aus Sperrholz gebastelt und aufgestellt. Er konnte über eine aus Hof stammende Familie auch den Kontakt zu Betroffenen herstellen, die das Geld gut gebrauchen können. Die Hilfe ging an Familien, die ihr Hab und Gut in den Fluten verloren hatten.

Verschlammter Sperrmüll

Birgit Taube zeigt das Bild des Hauses auf dem Smartphone. Die verschlammten Sperrmüllberge davor lösen Erinnerungen aus. Die Delitzscherin denkt an Eilenburg. Dort hatte sie die Auswirkungen des Flutdramas 2002 am Arbeitsort miterlebt. Im Unterschied zu den Überflutungen im Landkreis Nordsachsen waren im Landkreis Ahrweiler viele Todesfälle zu beklagen. 133 Menschen verloren in der Katastrophen-Nacht ihr Leben. 766 Personen wurden verletzt und sehr viele sind traumatisiert, informierte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz.

Sponsor Matthias Müller, Volkmar Thürmer sowie die Initiatoren Sven und Birgit Taube bei der Übergabe des Spendenschecks an Jens und Burglind Leuschke aus Hof, die mit den Familien in Ahrweiler in Verbindung stehen (von rechts). Quelle: Axel Kaminski

Wissen um helfende Menschen hilft

Nach der Spendenaktion der Zollstocksammler standen 3500 Euro auf dem symbolischen Scheck. Ein Sammler hat sogar eine einwöchige Urlaubsreise gesponsert. Dankesworte aus Ahrweiler machen in den vergangenen Tagen auf WhatsApp die Runde: „Das Team ist klasse. Wir haben wie viele andere in der Nacht die Hölle durchgemacht. Wir haben alles Materielle verloren. Vor allem aber die Erinnerungsstücke aus unserem ganzen Leben. Aber das Gefühl, dass es so tolle Menschen gibt, die sowas auf die Beine stellen, das hilft uns unheimlich.“

Nun ist die Idee mit den Spenden-Zollstöcken bereits vervielfältigt worden. Ein Sammlerkollege aus Köthen hat ebenfalls welche bedrucken lassen.

